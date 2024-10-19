Мужской мозг больше женского, и поэтому мужчины умнее?

Мифы и факты о различиях мышления двух полов. Тест «Холода»

В стереотипы о мужском и женском мозге верит множество людей. Например, что у мужчин лучше развита логика, а у женщин — интуиция. Нейробиологи говорят, что гендерные различия в работе мозга действительно есть, но они не такие значимые, как считают многие. А верите ли вы в эти мифы? Проверьте, сможете ли вы отличить научный факт от стереотипа, в новом тесте «Холода».

Мужской мозг больше женского примерно на 10–12%. Правда ли, что из-за этого мужчины умнее? Да, это научный факт Нет, вы меня не обманете Назад Далее Но мозг мужчин и правда больше. Это значит, что у них больший процентный объем серого вещества, что дает им преимущество в некоторых когнитивных операциях. Например, они быстрее читают и понимают прочитанное. Верите? Верю! Не верю! Назад Далее Переходим к более сложному. Мужчины более склонны к прямой агрессии из-за нейробиологических реакций. Правда? Да, это знает каждый Опять вы пытаетесь меня обмануть Назад Далее Женский мозг более подвержен влиянию врожденных генетических дефектов. Согласны с этим? Да, это вполне логично Нет, звучит подозрительно Назад Далее Женщины гораздо эмпатичнее, чем мужчины: им проще поставить себя «на место» другого человека, даже незнакомого. Это правда? Да, конечно Нет, мужчины не менее эмпатичны Назад Далее Многие слышали, что мужчины лучше справляются с математикой, а женщины — с гуманитарными науками. Что думаете? Я неоднократно замечал это Это точно стереотип Назад Далее Есть мнение, что из-за особенностей мозга женщины лучше мужчин справляются с многозадачностью. Правда или миф? Похоже на правду Точно миф! Назад Посмотреть результат Результат Ваш результат из 7