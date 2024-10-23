Киркорова потребовали проверить на «ЛГБТ-пропаганду» из-за слов про «котика» 

Участники движения «Сорок Сороков» обратились в МВД с просьбой проверить Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ и привлечь его к ответственности. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале движения.

«Официальное лицо компании «Мегафон» на шоу Дмитрия Масленикова, где 90% аудитории — дети, вновь попытался блеснуть остроумием, помраченным в разврате умом, и призвал к совершению гомосексуального полового акта с собой», — говорится в сообщении.

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Речь идет о выпуске от 16 октября, в котором Киркоров и другие гости играли в мафию. На лице одного из участников были нарисованы усы и когда ведущий спросил: «Кто ты, котик?» — Киркоров сказал: «Котик-котик, дай мне в ротик». При этом певец пояснил, что это известное выражение со времен его детства.

На выпуск этого шоу обратили внимание не только участники движения «Сорок Сороков. Словами Киркорова также возмутился провластный блогер Пранкер Сорян (настоящее имя Сурен Каграманов).

«Это вообще что-такое? Это дожили мы до чего? Да уже парням на фронте в глаза смотреть стыдно лично мне, что я живу в одном городе с этим волнистым попугаем! Я вам честно говорю! Тема Киркорова на фронте — запрет. Его там не выносят: ни рядовые, ни командиры», — написал он в своем телеграм-канале.

«За дискредитацию России» Депутаты, общественники и «военкоры» потребовали наказать участников «голой» вечеринки Ивлеевой Общество 4 минуты чтения

Филипп Киркоров не первый раз оказывается в центре скандала после начала войны. Так, из-за участия в «почти голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой в конце декабря 2023 года Киркоров попал в список запрещенных артистов. Его также вырезали из новогодних эфиров на российском телевидении. Сам певец свое появление на вечеринке объяснил тем, что «зашел не в ту дверь» и всего «на пять минут».

В середине февраля 2024 года, Киркоров съездил в аннексированную Донецкую область, посетил там больницу, вручил подарки раненым военнослужащим и спел несколько песен.