Сбербанк приостановил выдачу льготной семейной ипотеки из-за закончившихся бюджетных денег

Выдача льготных семейных ипотечных кредитов в Сбербанке приостановлена из-за исчерпания средств, которые в качестве субсидий предоставляет государство. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на заявление пресс-службы банка.

Там уточнили, что Сбербанк с 18 сентября приостановил запись на оформление новых кредитов по льготной программе семейной ипотеки. «Для клиентов, которые уже записались на сделку в “Сбере”, выдачи ипотечных кредитов будут произведены штатно», — отметили в банке.

Там также сообщили, что после выделения государством дополнительных средств банк возобновит запись на оформление кредита по льготной программе семейной ипотеки.

Программа семейной ипотеки со ставкой 6% годовых действовала до 1 июля 2024 года. Получить льготный кредит по ней могли семьи с одним ребенком, родившимся с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью.

В июле программу льготной семейной ипотеки продлили до 2030 года на новых условиях. Как сообщили в Минфине, теперь она распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Максимальная сумма кредита по этой программе ограничена 12 миллионами рублей в Москве, Санкт-Петербурге, а также Ленинградской и Московской областях. В остальных регионах сумма лимит составляет шесть миллионов рублей.

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Как напоминает Forbes, в российском бюджете в 2024 году на реализацию программы льготной семейной ипотеки заложено 223,8 миллиарда рублей. Осенью условия семейно ипотеки могут быть пересмотрены. «В течение трех месяцев мы посмотрим, какая будет динамика. Если понадобятся какие-нибудь меры, будем выносить на уровень правительства», — заявил в июле вице-премьер Марат Хуснуллин.

После продления программы семейной ипотеки Сбербанк выдал по ней более 43 тысяч кредитов на общую сумму почти 237,1 миллиарда рублей.

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