Глава ВТБ связал непредсказуемость женщин с повышением ключевой ставки

Ключевая ставка будет продолжать повышаться и уже в 2024 году может достигнуть 21%, предположил глава ВТБ Андрей Костин. В следующем году ставку могут повысить и до 25%, но, по его словам, предсказать это сложно, потому что процессом «руководят женщины».

Костин предположил, что Центробанк повысит ключевую ставку на одном из следующих заседаний совета директоров — она достигнет 21%. Именно на этом уровне ставка будет держаться до конца 2024 года, прогнозирует глава ВТБ. Зампред ЦБ Алексей Заботкин до этого подтверждал, что регулятор может повысить ключевую ставку на заседании 25 октября.

Костин также допустил, что в следующем году ключевая ставка может достигнуть 25%. По его словам, такие перспективы возможны из-за того, что российским Центробанком руководят женщины. Председателем ЦБ больше 10 лет является заслуженный экономист России Эльвира Набиуллина.

«Да все может быть. Там, где женщины руководят процессом… невозможного мало», — ответил Костин на вопрос о возможном повышении ставки до 25%.

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Костин уточнил, что озвучил лишь прогнозы ВТБ, и переадресовал вопросы о будущем ключевой ставки Набиуллиной. Тем не менее он поделился своими прогнозами на начало следующего года. По его мнению, в первой половине 2025 года ЦБ будет вести жесткую денежно-кредитную политику.

Ко второй половине ставка все-таки может начать постепенно снижаться, так как, по прогнозам ВТБ, будет снижаться инфляция. В следующем году она может достигнуть уровня в 6%, заключил Костин. ЦБ же ставит себе цель держать инфляцию на уровне 4% к концу 2025 года. В сентябре 2024 года уровень инфляции в России составил 8,62%.

Набиуллина объясняла, что ЦБ повышает ключевую ставку в том числе для того, чтобы избежать рисков появления стагфляции. Это состояние, при котором экономика не развивается, а инфляция остается высокой. Она признала, что экономика России находится в состоянии перегрева.

ЦБ в своем отчете, выпущенном уже после повышения ставки до 19%, признал, что в России могут появиться первые признаки стагфляции — высокие цены в сочетании с замедленным экономическим ростом. Цены не снижаются из-за перегрева экономики в первой половине 2024 года, говорится в резюме.