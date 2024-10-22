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Мир

Потянувшаяся за телефоном женщина из Австралии упала в расщелину

2 минуты чтения 22.10.2024

Матильда Кэмпбелл ушла в горный поход в австралийском округе Новый Южный Уэльс. В месте под названием Долина Охотника она упала между двух валунов в трехметровую расщелину, когда потянулась за упавшим телефоном. Матильда провела семь часов вверх ногами, прежде чем ее спасли. Во время спасательной операции даже пришлось двигать гигантские валуны. Об этом сообщает Би-би-си. 

Когда спасатели приехали на место происшествия, Матильда провела в расщелине уже больше часа. Увидев ее, они удивились: как она умудрилась так провалиться — и как им ее доставать. До того как вызвать спасателей, вытащить ее пытались друзья, но их попытки оказались безуспешными. 

«За 10 лет опыта работы на скорой помощи я никогда не сталкивался с подобной задачей. Она была сложной, но невероятно вознаграждающей», — рассказал Питер Уоттс, сотрудник скорой помощи из округа Новый Южный Уэльс, который приехал на вызов. 

Чтобы вытащить Матильду, спасателям пришлось вытаскивать булыжник весом в 500 килограммов. На фото, которые предоставила скорая помощь, видно, что Матильда держится ступнями за валуны, пока спасатели пытаются проделать пролом, чтобы достать ее. 

Уже после спасения Питер Уоттс назвал девушку «солдатом» в интервью австралийскому ABC. В свою очередь, Матильда Кэмпбелл отделалась всего лишь легкими царапинами и синяками. Позднее она поблагодарила команду спасателей, сказав, что они «буквально спасатели жизней». Достать телефон девушке так и не удалось.

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