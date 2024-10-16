По подозрению в убийстве полуторамесячного ребенка разыскивают его дедушку

Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину по подозрению в убийстве младенца, который был его внуком. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, накануне в полицию поступил звонок. «Звонивший человек рассказал, что кто-то убивает малолетнего ребенка в одной из коммунальных квартир. Для проверки этой информации были направлены несколько нарядов. К большому сожалению, поступившие от граждан сведения оказались правдивыми. Спасти врачам малыша не удалось», — сказал Горелых.

Кроме ребенка в квартире проживали его мать, отец, который воюет в Украине, бабушка и неоднократно судимый дед. По словам соседей, ребенка убил именно дедушка.

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«Незадолго до совершения убийства подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся», — рассказал Горелых.

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Как пишет URA.ру, подозреваемого зовут Дмитрий Кучин, ранее он был судим шесть раз. Одна из соседок рассказала изданию, что Кучин «пришел с ночной смены, был пьяный, схватил ребенка и бил его головой о стену». При этом убийство произошло на глазах у двух других детей и их бабушки, которая «просила не трогать ребенка, но он ее не слушал и хладнокровно бил его». Тогда женщина заперлась в соседней комнате с другими детьми, чтобы «дед не убил остальных и не добрался до них», и вызвала полицию.

Как сообщается, поисками Кучина занимаются около 150 полицейских. Региональное управление Следственного комитета возбудило по факту смерти ребенка уголовное дело об убийстве.