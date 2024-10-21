Юлия Навальная заявила о намерении баллотироваться в президенты России

Вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального, погибшего в колонии за Полярным кругом 16 февраля 2024 года, Юлия Навальная заявила о намерении баллотироваться. Об этом она сказала в интервью Би-би-си, приуроченном к выходу мемуаров Навального «Патриот», которые он писал с момента его задержания в аэропорту Шереметьево в январе 2021 года и до своей смерти в заключении.

«Меня поддерживают много людей, и я хочу в ответ поддержать их. Многие сторонники Алексея были вынуждены уехать из России, но миллионы — остались. Они живут в условиях сильного давления и репрессий, но мне очень важно поддерживать с ними связь», — сказала она.

По словам Навальной, сейчас ее цель «приблизить и сделать возможными перемены в стране». «Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты», — заявила вдова Навального, отметив, что пока Владимир Путин остается у власти, возвращение в Москву «к сожалению, невозможно».

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Она напомнила, что из-за угрозы ареста и последующего тюремного заключения не смогла даже прилететь в Москву на похороны мужа. Российские силовики обвинили ее в участии в экстремистской организации, которой ранее власти России признали Фонд борьбы с коррупцией Навального, и объявили в розыск.

Навальная также призналась, что она «не волшебник и не знает секрета», как немедленно добиться перемен в России. «Если ты не можешь сделать что-то большое сразу, делай что-то маленькое каждый день, и чем больше людей будут так поступать, тем скорее настанет время перемен», — пояснила она.

Вдова Навального также рассказала о своей жизни после смерти мужа. По ее словам, справляться с потерей ей помогает «много встреч и дел, в том числе с изданием книги». «Это помогает мне быть — быть ок, скажем так. Прежним уже ничего не будет», — добавила она.

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Власти России сообщили о смерти Навального в колонии в поселке Харп за Полярным кругом 16 февраля. Его сторонники не поверили в естественные причины кончины политика и обвинили в его убийстве Владимира Путина. Спустя несколько месяцев состоялся масштабный обмен заключенными между властями западных стран и России. Как сообщалось, в этом обмене должен был участвовать и Навальный.