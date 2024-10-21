В Судане сбили самолет с россиянами на борту

Силы быстрого реагирования в Судане сообщили, что сбили грузовой самолет, в составе экипажа которого были россияне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на российское посольство.

«Со своей стороны, посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», — заявили в посольстве.

Как пишет телеграм-канал Mash, в результате крушения погиб главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов. Официального подтверждения этой информации пока нет, посольство России также не сообщало о количестве россиян в составе экипажа и о том, остались ли они живы.

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Проект Sudan War Monitor пишет, что речь идет о самолете Ил-76, который был застрахован в Объединенных Арабских Эмиратах и базировался в Бишкеке в аэропорте «Манас». Также, по данным провластного телеграм-канала Readovka, рядом с местом крушения были найдены документы двух россиян.

С апреля 2023 года в Судане идет гражданская война между правительственной армией и Силами быстрого реагирования. Как ранее писала Русская служба Би-би-си, к декабрю прошлого года из-за вооруженного конфликта свои домы были вынуждены покинуть около 250 тысяч человек. На тот момент около трех с половиной миллионов детей в стране, согласно данным ЮНИСЕФ, лишились жилища. Издание отмечало, что это самое большое число детей-беженцев в мире, которые были вынуждены переселиться внутри страны.

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В 2017 году президент Судана Омар Башир подписал соглашение с Россией о создании на территории страны российской военной базы. Как сообщала Русская служба Би-би-си, с того момента неоднократно появлялись фото и видео, на которых, как утверждалось, были запечатлены наемники ЧВК «Вагнер» в Судане.

Минфин США заявил, что наемники занимались в стране «проведением полувоенных операций, помощью в сохранении авторитарного режима и эксплуатацией природных ресурсов». В то же время в самой ЧВК утверждали, что в Судане нет ее наемников.