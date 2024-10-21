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Криминал

Житель Архангельска убил рожденного от 15-летней девушки сына 

2 минуты чтения 21.10.2024

Дело 19-летнего жителя Архангельска, обвиняемого в убийстве младенца, которого родила 15-летняя девочка, передано в суд. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. 

По версии следствия, в августе 2023 года на тот момент 18-летний обвиняемый узнал, что 15-летняя девочка родила от него ребенка в туалете одного из торговых центров города. Судя по опубликованному видео допроса в телеграм-канале СК, девушка передала мужчине ребенка, а он озвучил «одно из решений». 

«Я озвучил одно из решений: положить его так, чтобы его кто-нибудь нашел», — говорит обвиняемый. 

По данным СК, мужчина, «желая скрыть факт рождения сына, чтобы не осуществлять родительские обязанности, завернул новорожденного в одежду и, проявляя особую жестокость, отнес его и оставил без тепла, еды и воды в безлюдном месте лесополосы в районе улицы Энтузиастов».

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Кроме того, как сообщается, в ходе следствия было установлено, что обвиняемый занимался сексом с двумя 15-летними девушками. 

«Вторую девушку склонил к изготовлению и отправке ему фото- и видеоматериалов порнографического содержания, а также сам изготовил и отправил ей порнографические материалы», — говорится в сообщении СК.

Дело против жителя Архангельска возбудили сразу по нескольким статьям, в частности, речь идет об убийстве малолетнего, которое было совершено с особой жестокостью (п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК), половом сношении с несовершеннолетними (ч. 4 ст. 134 УК) и использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов (п. «г» ч. 2 ст. 242.2 УК и п. «б» ч.3 ст. 242 УК). Во время допроса он частично признал свою вину.

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