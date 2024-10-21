Песков обвинил Трампа в несоблюдении информационной гигиены

Кремль ответил на заявление бывшего президента США и кандидата в президенты на грядущих выборах Дональда Трампа об угрозах Владимиру Путину нанести удар по Москве. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, некоторые мировые лидеры «не соблюдают информационную гигиену».

В интервью газете The Wall Street Journal Трамп заявлял, что угрожал Путину «ударом прямо в центр гребаной Москвы», если он не прекратит «гоняться за Украиной». По словам Трампа, Путин ответил на его заявление «no way» — «не может быть». Тогда Трамп якобы продолжил: «Тебе будет очень больно, и я собираюсь снять эти [чертовы] купола с твоей головы».

Трамп при этом не сказал при каких обстоятельствах состоялся этот разговор. Песков тоже отказался раскрывать детали разговора.

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«Мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане непридания публичности содержания разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и такую информационную «гигиену» в данном случае не соблюдают. Ну это на их совести», — заявил он.

Песков считает, что на финальной стадии предвыборной кампании «в США звучит очень много горячих эмоциональных заявлений».

Ранее газета The New York Times опубликовала отрывки из книги журналиста Боба Вудворта «Война», в которой среди прочего рассказывается о тайных взаимоотношениях Трампа и Путина. Отмечалось, что Трамп в разгар пандемии коронавируса отправил Путину для личного пользования дефицитную технику для проведения тестов на коронавирус.

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Вудворт также утверждал, что Трамп продолжал контакты с Путиным после завершения своих президентских полномочий в 2021 году. Последний телефонный разговор между ними якобы состоялся в начале 2024 года.

В Кремле тогда заявили, что информация о телефонных разговорах Путина и Трампа после 2021 года — это «неправда», однако подтвердили сообщения о получении из США оборудования для борьбы COVID-19.

Предвыборный штаб Трампа назвал книгу Вудворта «вымышленными историями», однако о том, общался ли Трамп с Путиным после окончания своих президентских полномочий, так и не дал прямого ответа.