Бритни Спирс сообщила о браке с самой собой

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем инстаграме видео в белой сорочке с фатой на голове и рассказала, что вышла замуж за саму себя. На это обратило внимание РБК.

«День, когда я вышла замуж за себя… Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самое гениальное, что я когда-либо делала», — подписала ролик Спирс.

Как отмечает РБК, неизвестно, как на это отреагировали поклонники певицы, поскольку на ее странице в инстаграме закрыты комментарии.

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Ранее портал In Touch писал со ссылкой на анонимный источник, что домработник певицы, 38-летний Пол Ричард Солиз, готовится сделать ей предложение. По словам источника, близкие Спирс были обеспокоены этой перспективой из-за криминального прошлого Солиза.

«Ему всегда удается выкрутиться. Пол взял на себя работу менеджера Бритни по социальным сетям, и теперь некоторые из его детей (всего у него девять детей) живут в ее доме. Бритни закрывает на это глаза», — заявил источник In Touch.

РБК пишет, что Спирс и Солиз познакомились в 2022 году, когда певица наняла его для выполнения работ по дому. Как утверждает Page Six, Солиз занимался «чисткой туалетов, мытьем полов и уборкой мусора». Певица сблизилась с ним на фоне развода с Сэмом Асгари.

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При этом, как пишет издание, при приеме на работу никто не проверил биографию Солиза. В 2014 году его признали виновным по одному пункту обвинения в нарушении общественного порядка. Также ему было предъявлено обвинение в оставлении ребенка в опасности, однако оно было снято в связи с переговорами о признании вины.

В 2016 году Солиз был признан виновным в вождении без водительских прав. Кроме того, в декабре 2022 года мужчина был признан виновным в совершении тяжкого преступления — хранении огнестрельного оружия. В то время, отмечает Page Six, он уже работал на Спирс.

По данным РБК, о романе между Солизом и Спирс стало известно в мае этого года, когда их засняли у отел в Лос-Анджелесе после ссоры. Когда фотографии попали в сеть, выяснилось, что на тот момент Солиз был женат. В начале октября этого года его супруга Николь Мансилла подала на развод, в результате которого мужчина забрал троих детей и поселил их в доме Спирс.