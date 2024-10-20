СМИ: Юлии Навальной обещали выпустить мужа в течение недели

За день до смерти Алексея Навального его жене Юлии сообщили, что он будет на свободе в течение недели. Разговор происходил вечером 15 февраля на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила британская газета The Times, опубликовавшая интервью с вдовой политика.

Неназванный собеседник сказал Навальной, что переговоры об обмене ее мужа близки к завершению, говорится в интервью. По ее словам, на сообщение она отреагировала сдержанно, потому что знала «как это бывает, когда ведешь переговоры с Путиным» — «он все время врет». Навальная не думала, что обмен заключенными может произойти в ближайшее время. «Я знала, что мы довольно близки, но также знала, что все может сорваться в тот же день. Очень рада, что не очень много думала об этом», — сказала вдова политика журналистам.

В ответ на вопрос о правдоподобности версии, согласно которой Путин приказал убить Навального, чтобы не включать в список на обмен, она сказала, что «это могло быть причиной». «Но я ненавижу гадать, не хочу тратить время на эти мысли, потому что невозможно понять, что на уме у Путина», — сказала Навальная британским журналистам.

В интервью The Times Навальная заявила, что в январе 2021 года осознавала способность уговорить мужа не возвращаться в Россию — «я могла бы устроить ссору, кричать и все такое, и он бы послушал». Но Навальная понимала, что «вся его политическая жизнь основывалась на внутренней российской политике», что «он не мог быть в изгнании». По словам вдовы, было очевидно, что Путин хотел отправить Навального «именно в изгнание». «Убеди я мужа остаться в изгнании, я бы чувствовала еще более сильную вину», — сказала вдова в интервью.

Кремль устроил атаку на Юлию Навальную Пропаганда начала массовую кампанию по «уничтожению» жены оппозиционера. В ход идут боты, дипфейки и фотошоп Общество 8 минут чтения

Как убивали Алексея Навального От отравления «Новичком» до смерти в колонии. Хроника «Холода» Общество 9 минут чтения

Навальная рассказала The Times о своих планах не возвращаться в Россию, пока не будет уверенности, что ее не арестуют в аэропорту так же, как мужа.

Навальная скрывает место своего проживания и пользуется услугами телохранителей, пишет газета. «Иногда я пытаюсь сбежать от охраны. Если мне надо пойти, допустим, в химчистку, должны ли телохранители меня сопровождать?» — рассказала Навальная.

Вскоре после состоявшегося в начале августа обмена заключенными между властями России, США и стран Европы в The New York Times вышла публикация журналиста Маши Гессен, согласно которой обмен начал готовиться в январе 2022 года. Изначально это был именно план обмена Навального, рассказал Гессен болгарский журналист-расследователь Христо Грозев.