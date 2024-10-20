Лесничий застрелил вышедшего из леса к людям истощенного медвежонка

Зоозащитники попросили Генпрокуратуру проверить действия минлесхоза Пензенской области, из-за действий сотрудника которого погиб медвежонок. Писатель-зоозащитник Павел Пашков сообщил, что отправил в ведомство официальное заявление. Ранее областная прокуратура писала о начале проверки законодательства «по публикациям об отстреле медвежонка».

В село Устьи Спасского района 12 октября зашел из леса медвежонок возрастом меньше года. Минлесхоз Пензенской области сообщил, что медведь был истощен, «проявлял агрессию», не боялся людей, «создав угрозу для местных жителей». При попытке поймать животное, оно «получило травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью», рассказали чиновники.

К публикации сотрудники ведомства приложили видеозапись, на которой видно, как медвежонок бродит между домами, не пытается проникнуть внутрь и не трогает бегающих по улице кур. Агрессию медвежонок не проявлял, а ловить его никто не пытался, сообщил телеграм-канал «Пенза Новости» со ссылкой на сельчан.

Телеграм-канал Shot написал, что медвежонок искал еду и воду, когда его застрелили из карабина. Прокуратура Пензенской области уточнила, что, «по предварительной информации», зверь был застрелен «сотрудником регионального Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования».

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Лесничий разгонял местных жителей, а затем, по словам очевидцев, «превратил медвежонка в решето» пятью выстрелами, написал зоозащитник Пашков. По его словам, через несколько дней в десяти километрах от места убийства медвежонка жители села Липлейка увидели медведицу. Зоозащитник назвал взрослое животное мамой медвежонка, которая «вышла его искать». По данным, которые привел Пашков, в Пензенской области живут всего около десяти медведей. Зоозащитник сказал, что в заявлении на имя Генпрокурора попросил предотвратить убийство медведицы.

Телеграм-канал Shot написал, что в медвежонка стрелял 46-летний инспектор по охране диких животных, который приехал в село Устье на Land Cruiser с личным оружием и «вовсе не собирался ловить животное». Со ссылкой на местных жителей авторы телеграм-канала сообщили, что «мужчина» является «большим любителем охоты». Местные охотники заявили Shot, что лесничий не имел права стрелять в населенном пункте, тем более в бурого медведя, который 18 лет назад был занесен в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.