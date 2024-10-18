«Трудного подростка» в США похитили из дома по просьбе родителей и заставляли лежать в могиле 



Писательница и преподавательница йоги Натасия Пеловски, проживающая в Нью-Йорке, рассказала, что в подростковом возрасте ее похитили двое неизвестных крупных людей и вывезли в лагерь «для трудных подростков» по просьбе родителей. Там Пеловски подвергалась жестокому обращению — однажды ее даже заставили лежать в открытой могиле. Свою историю писательница рассказала американскому журналу Newsweek.

23 ноября 2014 года Пеловски, которой на тот момент было 16 лет, лежала в своей спальне, когда услышала громкие шаги за дверью. Когда дверь открылась, девочка увидела мужчину и женщину крупного телосложения, которые потребовали следовать за ними. Пеловски отказалась, и тогда незнакомые люди схватили ее и выволокли из комнаты. Возле входной двери дома стояла мать девочки, которая безмолвно прошептала «прости». Девочку вытащили из дома, посадили в черный автомобиль и увезли в лагерь «для трудных подростков». С тех пор Пеловски каждую ночь мучают кошмары.

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«Мои похитители сказали мне, что их наняли мои родители. Это все, что я тогда смогла узнать. В старших классах я боролась с депрессией, и директор моей школы посоветовал моим родителям пройти программу терапии в дикой природе. Мои мама и папа были убеждены, что насильственное похищение меня из моей спальни — это эффективный метод доставить меня в лагерь», — поделилась Пеловски.

Девочка не ожидала, что в том лагере она столкнется с ужасными условиями, жестоким обращением и пытками. Пеловски проживала в доме без электричества. Ей также было запрещено носить обувь и в течение нескольких недель общаться со сверстниками. Подростка заставляли работать в поле и неоднократно подвергали полному личному досмотру.

«Однажды утром, еще до рассвета, сотрудники лагеря разбудили меня, завязали глаза и велели следовать за звуком их барабанов. После того как мне сняли повязку, я увидела вырытую могилу. Меня положили в шестифутовую (1,82 метра) яму и прочитали надгробную речь, чтобы «положить конец моей прежней жизни»», — вспоминает Пеловски.

Девочка пробыла в лагере 53 дня, однако на этом «терапия» не закончилась. После лагеря в дикой природе ее перевели в интернат в штате Юта и на 24 часа посадили в одиночную камеру. Пеловски вспоминает, что в интернате ей проводили «терапию с элементами нападения». Она также была свидетельницей множества случаев попытки суицида других молодых людей из интерната.

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«Меня выпустили прямо перед моим 18-летием, но с тех пор часть меня так и осталась в той могиле. У меня развилось посттравматическое стрессовое расстройство, как и у многих подростков, переживших трудные времена. В течение десяти лет я пыталась понять, как моя семья могла меня бросить. Меня всегда терзала мысль о том, что детей по-прежнему подвергают жестоким программам лечения, подобным той, через которую прошла я», — сказала она.

Позже Пеловски узнала, что такая программа для «трудных подростков» называется «гунинг» и она довольно популярна в США.

Писательница отметила, что перестала винить своих родителей. Вместо этого Пеловски задается вопросом: «Почему законодатели, в чьих руках находится возможность спасти уязвимых подростков, не делают этого?»