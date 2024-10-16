Предложивший ввести налог на бездетность экономист пожаловался на травлю и угрозы

Предложивший ввести налог на бездетность директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец пожаловался на угрозы и травлю, выступая в эфире телеканала «Спас». Такую «нервную и местами переходящую рамки приличия» реакцию экономист назвал удивительной.

В выпуске передачи «Вечер на “Спасе”» под названием «Спасет ли нас налог на бездетность» обсуждалось предложение Зубца взимать с бездетных семей по 30-40 тысяч рублей в месяц, которое он озвучил 9 октября.

По словам экономиста, с тех пор каждое утро ему «приходится вычищать корпоративную почту от угроз и ругательств в свой адрес». Кроме того, «приходится чистить» личный телеграм-канал, где «выложены экономические данные», оправдывающие идею налога. Все это «немножко напрягает», а сама по себе «такая агрессивная реакция» неприятна, сказал Зубец.

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На реакцию пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, сказавшего, что с предложениями по параметрам налога на бездетность «надо разбираться», Зубец отреагировал словами «тут и так все понятно».

9 октября в эфире телеканала НТВ директор Института социально-экономических исследований оценил стоимость «проекта по демографии» в несколько триллионов рублей ежегодно, «чтобы он сработал». Именно поэтому налог на бездетность должен взиматься, и должен быть большим, сказал экономист.

По его мнению, 30-40 тысяч рублей в месяц с каждой бездетной семьи хватит на содержание одного ребенка «в чужой семье». Платить должны и люди, которые не могут иметь детей по медицинским показателям, и семьи с одним ребенком, потому что «нормальные семьи — это двухдетные семьи», объяснил Зубец.

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Приглашенные на передачу телеканала «Спас» «православные эксперты» в ответ на инициативу экономиста сказали, что для демографии нравственные ценности важнее денег. Зубец у себя в телеграм-канале выложил выпуск передачи и написал: «Они десятилетиями рассказывают о нравственных ценностях, а рождаемость падает. Может, тогда перестать рассказывать о нравственных ценностях, и рождаемость перестанет падать?»

Накануне председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов посоветовал проверить идею налога на бездетность «на экстремизм». Депутат Госдумы приравнял Зубца к «либеральным экономистам» и посетовал, что «невозможно ввести налог на бездушие и безмозглость».