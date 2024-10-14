В Кремле «изучают идею» налога на бездетность

Официальный представитель администрации президента Дмитрий Песков заявил о необходимости изучения существующих предложений о введении в России налога на бездетность. Это должны «сделать специалисты», сказал пресс-секретарь Кремля в ответе на вопрос РИА «Новости».

Песков сообщил, что действовавший в советское время налог «на первый взгляд, вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию». Детали предлагаемых в последнее время инициатив «нам неизвестны», добавил официальный представитель Кремля.

Несколько дней назад директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец предложил взимать с семей без детей по 30-40 тысяч рублей налога в месяц. По его словам, сумма объясняется затратами на содержание «дополнительного ребенка в чужой семье».

По мнению директора института, платить налог должны и те семьи, где супруги не способны иметь детей по медицинским показателям, и семьи, где уже есть один ребенок. «Однодетные семьи тоже должны платить, потому что нормальные семьи — это двухдетные семьи», — объяснил Зубец

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В октябре в Российском государственном социальном университете заявили о том, что разработали «параметры налога на бездетность». По мнению сотрудников университета, следует обойтись без отдельного сбора, увеличив для бездетных россиян налоги на имущество, доходы и наследство.

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Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов написал у себя в телеграм-канале, что сборов с бездетных семей «вызывает лишь недоумение». По мнению высокопоставленного депутата, для повышения рождаемости надо «вводить преференции» матерям и семьям с детьми.

В СССР с 1941 года действовал «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Им облагали одиноких и семейных мужчин в возрасте от 20 до 50 лет и женщин — от 20 до 45 лет. От уплаты налога были освобождены некоторые категории советских граждан, например, студенты и священнослужители.