По подозрению в покушении на ресторатора в Москве задержали его бизнес-партнера

Силовики задержали подозреваемого в покушении на ресторатора Виктора Мишачева, которое накануне произошло в Москве. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного управления Следственного комитета.
В сообщении говорится, что, по предварительным данным, задержанный является бизнес-партнером Мишачева. О задержании подозреваемого в покушении «по горячим следам» также сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска московского Главка установили личность подозреваемого и задержали его по месту проживания. Им оказался москвич 1973 года рождения», — написала она.
РИА «Новости» со ссылкой на собственный «осведомленный источник» сообщило, что задержанный, вероятно, является налогоплательщиком Украины.
«Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО», — сказал собеседник агентства. ДРФО — регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. Таким номером владеют в Украине физлица, имеющие объекты налогообложения или обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей.
Как утверждает телеграм-канал Mash, во время обыска в доме задержанного силовики нашли ружье «Вепрь-12», две «Сайги», несколько пистолетов, бронежилеты, охотничьи ножи, десятки магазинов патронов калибра 5,45 и военный камуфляж. В свою очередь, телеканала RTVI пишет, что Слободяник ранее служил в беларусском спецназе и является одним из совладельцев «Шейкер-групп».
Виктор Мишачев — гендиректор «Шейкер-групп», в которую входят бар «Гадкий койот» и ресторан «Говядина», а также совладелец более десятка кафе и ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Свердловской и Новосибирской областях.
Рано утром 15 октября вместе с еще одним мужчиной и шестилетним мальчиком Мишачев подошел к своему автомобилю, который был припаркован на Профсоюзной улице в Москве. На капоте машины он заметил подозрительный пакет и попытался его убрать.
В этот момент находившееся в пакете самодельное взрывное устройство сработало. В результате ребенок получил незначительные травмы, а Мишачев тяжелое ранение — ему оторвало руку.
Позже следователи оценили мощность бомбы в 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. По предварительной версии следствия, мотивом преступления, вероятно, является бизнес-деятельность Мишачева.