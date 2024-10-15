В Москве неизвестные подорвали машину ресторатора

На юго-западе Москвы взорвался автомобиль, принадлежавший ресторатору Виктору Мишачеву. В результате пострадали двое мужчин и шестилетний мальчик, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным агентства, Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК).

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Пропагандистский телеканал RT со ссылкой на источники уточняет, что взорвавшийся автомобиль был припаркован на улице Профсоюзная. Неизвестные заминировали его, положив на капот пакет с самодельным взрывным устройством, чья мощность, по оценке силовиков, составила около 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Взрыв произошел около 8 часов утра, когда к машине подошли двое мужчин с ребенком и хозяин автомобиля попытался убрать с капота подозрительный пакет. В результате взрыва ребенок получил незначительные травмы, а владелец автомобиля гендиректор «Шейкер групп», среди проектов которой бар «Гадкий Койот» и ресторан «Говядина», 44-летний Виктор Мишачев лишился руки. О состоянии третьего пострадавшего ничего не сообщается.

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По данным источников RT в силовых структурах, мотивом покушения на ресторатора могли стать его бизнес или личная неприязнь.

Как передает РИА «Новости», на месте взрыва работают криминалисты и следователи. Место происшествия оцеплено. Кроме подорванного, там пострадали еще по меньшей мере два автомобиля — Tank и Mazda. У первого поврежден капот, у второго — боковое стекло и бампер. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.