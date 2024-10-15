СМИ: российские власти готовы обвалить рубль ради стабильности экономики

Курс доллара «станет трехзначным», так как «слабый рубль» сейчас выгоден российскому госбюджету, заявили экономисты, опрошенные изданием The Insider. Причиной падения стоимости национальной валюты эксперты назвали смягчение условий обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Правительство 11 октября приняло постановление, которое сократило с 50% до 25% долю подлежащих продаже за рубли средств, вырученных от каждого экспортного контракта.

Экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин в разговоре с The Insider назвал две причины изменения требований к продаже валютной выручки. По его словам, завести валюту в Россию стало «не всегда просто и дешево», а заплатить за импорт из России «гораздо сложнее», чем оставить выручку за границей и использовать для оплаты. Экономист рассказал, что в российской экономике увеличивается количество подобных «так называемых взаимозачетов».

Уменьшая долю обязательной к продаже валюты правительство смягчает бремя экспортеров и обеспечивает «ресурс для оплаты импорта», объяснил Надоршин. «Мы бы в любом случае увидели трехзначный курс того же доллара, просто теперь это произойдет несколько раньше», — добавил экономист «ПФ Капитал».

Курс рубля к доллару «теперь стал не таким важным для российского государства», заявила в беседе с The Insider экономист Татьяна Михайлова. По ее мнению, этим объясняется решение правительства, состоявшееся на фоне удорожания «доллара, евро и остальных валют относительно рубля». «Когда хочется уменьшить внутренние расходы, то чем меньше стоит рубль в реальном выражении, тем легче платить зарплату бюджетникам», — сказала экономист.

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У госбюджета растут расходы и ослабление рубля пойдет ему на пользу, сказал Bloomberg бывший первый зампредседателя Банка России Олег Вьюгин. Власти готовы к тому, что российская валюта приблизится к отметке в 100 рублей за доллар и «ослабление рубля сейчас не вызывает беспокойства», сообщили изданию два знакомых с ситуацией источника.

Курс доллара вечером 9 октября превысил 100 рублей на международном рынке FOREX — впервые с октября 2023 года. Банк России в тот день объявил о курсе национальной валюты на уровне 96,9 рублей за доллар.

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Курс национальной валюты на Мосбирже опускался в цене по отношению к доллару США до 120 рублей вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В 2023 году российская национальная валюта дважды дешевела до 100 рублей за доллар. Прогноз Минэкономразвития на 2025 год предполагает, что средний курс российской валюты составит 96,5 рубля за доллар. Прогноз среднего курса на 2024 год предполагает 91,2 рубля за доллар.

Продажа доли валютной выручки стала обязательной благодаря указу Владимира Путина, подписанному в октябре 2023 года. Указ касается компаний, работающих на рынке топлива и энергетики, черной и цветной металлургии, в химической и лесной промышленности.