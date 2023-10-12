Кремль обязал экспортеров продать валютную выручку, но не стал публиковать указ об этом

Президентский указ, обязывающий российских экспортеров продать свою валютную выручку, публиковаться не будет. Об этом телеграм-каналу Faridaily сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Нет, он [указ] не будет публиковаться. Он ДСП [для служебного пользования]. По понятным причинам список этих компаний не будет опубликован», — сказал Песков.

О том, что Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки, получаемой некоторыми российскими компаниями-экспортерами, вечером 11 октября сообщило правительство России. Там уточнили, что указ касается 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. О каких именно компаниях идет речь, в сообщении не уточнялось.

Согласно указу, компании должны будут в течение полугода продавать валютную выручку на российском рынке «в объемах и сроках, которые будут установлены правительством». Кроме того, в некоторых компаниях появятся «уполномоченные представители Росфинмониторинга», которые будут контролировать исполнение указа.

Такое решение в правительстве объяснили необходимостью стабилизировать валютный курс рубля. На следующий день после этого сообщения, 12 октября, курс рубля на Московской бирже укрепился с 100,2 рубля до 97,2 рубля за доллар.

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