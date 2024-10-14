Избитую одногруппником студентку собираются отчислить из вуза

Руководство Восточно-Европейского института психоанализа в Санкт-Петербурге собирается отчислить двух студенток после того, как на них напал одногруппник. Одну из девушек студент избил до сотрясения мозга, сообщило медиа «Коса».

Нападение произошло три недели назад. Со слов пострадавшей девушки по имени Екатерина, она несколько раз на уроках спорила с одногруппником, в том числе «о методах применения гипноза в психотерапии». В споре ее поддерживала приятельница, представившаяся журналистам как Юлиана.

По словам Екатерины, одногруппник воспринимал критику своих аргументов с обидой и жаловался преподавателям, что девушки над ним смеются. После уроков 21 сентября студент догнал одногруппниц, начал «кричать и толкать», а потом прижал Екатерину к стене, «стал бить по голове и лицу металлическим термосом», пишет «Коса». За Екатерину, с ее слов, заступился случайный прохожий.

После нападения девушки вызвали скорую помощь, которая зафиксировала сотрясение мозга, а затем написали заявление в полицию и заявление ректору института Михаилу Решетникову — с просьбой отчислить нападавшего. «Коса» сообщила, что копии документов есть у редакции.

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Нападавший написал встречную жалобу, обвинив в оскорблениях на национальной почве и объявив, что девушки напали на него первыми, сообщили девушки. «Я никогда бы не позволила себе оскорбления по национальному признаку, для меня это невыносимое обвинение», — заявила журналистам Екатерина.

У себя в фейсбуке девушка рассказала, как после нападения старались передвигаться по институту только в окружении «поддержавших одногруппников», а после учебы — уходить в сопровождении друга-мужчины.

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Со ссылкой на аудиозапись беседы девушек и проректора по научно-исследовательской работе института «Коса» рассказала, что тот пообещал отчислить из вуза «всех троих». Однако этическая комиссия института приняла решение рекомендовать отчислить только девушек, сказала Екатерина. О планах отчислить нападавшего ей неизвестно.

Журналисты «Косы» сообщили, что в институте с ними отказались говорить о произошедшем, а одногруппник Екатерины и Юлианы написал: «Прошу меня не беспокоить». Юлиана сказала, что нападавший остается учиться в институте, получив только выговор.