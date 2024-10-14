Дарья Навальная работает в штабе Камалы Харрис

Дочь Алексея и Юлии Навальных Дарья с августа этого года работает в предвыборном штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом она сообщила на своей странице в LinkedIn, обратило внимание Wonderzine.

Должность Дарьи Навальной называется Field Organizer. В ее описании указано, что девушка занимается работой с избирателями, связями с общественностью и менеджерской работой.

В этом году Дарья Навальная закончила учебу в Стэнфордском университете, куда поступила в 2019 году.

После операции на голове мне пришлось осваивать профессию заново Я всю жизнь зарабатывал с помощью своего мозга, но из-за опухоли вынужден учиться во второй раз Общество 12 минут чтения

Как стало известно ранее, Камал Харрис звонила Юлии Навальной в день обмена заключенными между Россией, США и странами Европы. В разговоре Харрис отметила вклад Алексея и Юлии Навальных в борьбу за демократию в России. Кроме того, Харрис встретила у самолета прилетевших в США российских политзаключенных.

Популярный ведущий музыкальных и детских передач много лет насиловал детей На работе решили не поднимать эту тему, пока он был жив Криминал 13 минут чтения

Выборы в США должны пройти 5 ноября. Камала Харрис вошла в предвыборную гонку после того, как действующий президент страны Джо Байден снял свою кандидатуру. Оппонентом Харрис является кандидат от Республиканской партии и экс-президент США Дональд Трамп.

В сентябре этого года Харрис и Трамп встретились на предвыборных дебатах, в ходе которых Харрис заявила, что если бы Трамп пришел к власти в 2020 году, то Владимир Путин «сидел бы сейчас в Киеве и не сводил глаз с остальной Европы, начиная с Польши», и мог бы «съесть [Трампа] на обед».

В свою очередь, Трамп пообещал организовать переговоры Путина и Владимира Зеленского, заявив, что Байден «понятия не имел», как остановить войну и перейти к диалогу между странами.

Опрос, проведенный телеканалом CNN, показал, что Харрис выиграла дебаты, после чего Трамп отказался встречаться с ней еще раз, несмотря на традицию проводить дебаты два-три раза.