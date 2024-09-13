Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис и назвал себя победителем первых

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался от вторых дебатов со своей соперницей по предвыборной гонке Камалой Харрис и объявил себя победителем первых дебатов. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным издания, Трам считает, что Харрис, кандидат от Демократической партии, хочет реванша, поскольку он «явно» победил во время дебатов на этой неделе.

«Опросы четко показали, что я одержал победу в проведенных во вторник вечером дебатах c Камалой Харрис, радикально левым кандидатом от демократов, и она немедленно призвала ко вторым дебатам», — написал Трамп на принадлежащей ему платформе Truth Social.

В то же время, как уточняет Би-би-си, несколько опросов показали, что избиратели сочли более удачным выступление Камалы Харрис, нежели ее оппонента. Трамп также посоветовал сопернице «сосредоточиться» на своей работе в качестве вице-президента.

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Харрис, в свою очередь, считает, что необходимо провести повторные дебаты, поскольку «на карту поставлено самое важное». Об этом она заявила на предвыборном митинге в Северной Каролине. Трамп же на предвыборном митинге в Аризоне заявил журналистам Telemundo Arizona, что, по его мнению, избиратели «не хотят» еще одних дебатов, поскольку кандидаты «обсудили все, что нужно».

После завершения первых дебатов, которые прошли на телеканале ABC News, Трамп и его сторонники обвинили ведущих в несправедливости и предвзятости.

Би-би-си отмечает, что традиция телевизионных дебатов в США началась в 1960 году, когда Джон Ф. Кеннеди встретился с Ричардом Никсоном. Обычно перед президентскими выборами кандидаты встречались два или три раза, а также проводились как минимум одни дебаты вице-президентов. Однако в этом году эта традиция была нарушена после снятия кандидатуры Джо Байдена.

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