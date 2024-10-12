Горнолыжные курорты могут начать закрываться из-за глобального потепления

По всей Европе горнолыжные курорты начинают испытывать серьезные трудности из-за нехватки снега. Причина в глобальном потеплении: из-за него тают ледники на вершинах, а снеговые линии уходят все выше. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, в то время как одни курорты пытаются спастись искусственным снегом, другие просто не открывают сезон. А некоторые — и вовсе закрываются.

Одними из тех курортов, которые сообщили о том, что не смогут открыться на зимний сезон, стали французские Альп-дю-Гран-Серр и Гран-Пюи. Первый закрывается из-за нехватки средств, связанной с сокращением зимнего сезона, а второй — из-за отсутствия регулярных снегопадов, которое, в свою очередь, привело к снижению количества посетителей и финансовым потерям в сотни тысяч евро. По данным географа Пьера Александра Метраля из Университет Пьера Мендеса-Франса, в одной Франции с 1970-х число не открывшихся на зимний сезон курортов вместе с Альп-дю-Гран-Серр и Гран-Пюи достигло 180.

Более того, глобальное потепление влияет и на действующие горнолыжные курорты, находящиеся на низкой высоте. По мнению Ричарда Синклера, генерального директора крупнейшего горнолыжного туроператора в Великобритании Sno, лыжники стали опасаться таких курортов из-за возможной нехватки снега.

«Возник спрос на “гарантированность снега”. Это означает, что увеличился спрос на высокогорные курорты: например, Валь Торенс [во Франции] или на [курорты в] США и Канаде», — рассказал Синклер.

Он выразил беспокойство, что процесс демократизации горнолыжного спорта, начавшийся в 1980-х годах, теперь может быть обращен вспять. «Я не хочу, чтобы [горные] лыжи снова стали привилегией богатых, как и путешествия в целом», — отметил Синклер.

Как отмечает The Guardian, то же самое происходит и по всему миру. По подсчетам недавнего исследования, из 21 мест, в которых в прошлом проводились зимние Олимпийские игры, только в одном к концу века можно будет снова провести их — в Саппоро (японский город в префектуре Хоккайдо).

Чтобы справиться с проблемой нехватки снега, крупные европейские зимние курорты стали использовать снежные пушки — это единственный способ выжить тем из них, что находятся на низкой высоте. Именно так спасаются горнолыжные курорты в регионе Зауэрланд в Германии, находящиеся на высоте не более 843 метров над уровнем моря. По нынешним меркам, курорты там должны вымирать, но благодаря снегогенераторам оттока посетителей не происходит.