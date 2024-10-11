EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Сотни модераторов TikTok лишились работы из-за искусственного интеллекта

1 минута чтения 11.10.2024

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok отказывается от живых модераторов в пользу искусственного интеллекта. Как сообщает агентство Reuters, компания увольняет сотни своих сотрудников в офисах по всему миру, включая большое количество сотрудников в Малайзии.

По данным источников агентства, в Малайзии были уволены около 700 сотрудников. В свою очередь, представители TikTok подтвердили сокращение в этой стране 500 рабочих мест.

Любовь тоже может стать зависимостью
Любовь тоже может стать зависимостью
Это разрушает жизни и приводит к нездоровым отношениям. Вот как люди справляются с этим
Общество

Большинство уволенных сотрудников занимались модерацией контента соцсети, а их увольнение и замена на ИИ являются частью более широкого плана по улучшению модерации, сообщили в компании.

По словам представителя ByteDance, объем ее инвестиций в безопасность соцсети составит два миллиарда долларов только в текущем году. При этом он отметил, что теперь 80% контента, нарушающего правила платформы, удаляется с помощью автоматизированных технологий.

Как отмечает Reuters, ранее власти Малайзии заявили о резком увеличении вредоносного контента в соцсетях и призвали владеющие ими компании, включая Byte Dance, усилить мониторинг своих платформ.

По словам источников агентства, сокращения в ByteDance продолжатся и в следующем месяце. По их словам, таким образом компания стремиться консолидировать свои подразделения в некоторых регионах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Любовь тоже может стать зависимостью
Общество
Любовь тоже может стать зависимостью
Это разрушает жизни и приводит к нездоровым отношениям. Вот как люди справляются с этим
Пожилая пара добилась возможности использовать сперму погибшего сына для рождения внука 
Мир
Пожилая пара добилась возможности использовать сперму погибшего сына для рождения внука 
Несколько лет они судились с властями и клиникой и добились победы
4 минуты чтения
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
30 минут чтения
«Мышцу счастья» можно натренировать
Мир
«Мышцу счастья» можно натренировать
Шесть простых упражнений, чтобы почувствовать себя лучше при тревоге и депрессии
5 минут чтения
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Общество
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Я боюсь не добиться успеха, а времени остается все меньше
16 минут чтения
«Американская мечта» все еще недоступна
Мир
«Американская мечта» все еще недоступна
Среднестатистический американец не сможет воплотить ее, даже сложив свои доходы за всю жизнь
6 минут чтения