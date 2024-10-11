Сотни модераторов TikTok лишились работы из-за искусственного интеллекта

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok отказывается от живых модераторов в пользу искусственного интеллекта. Как сообщает агентство Reuters, компания увольняет сотни своих сотрудников в офисах по всему миру, включая большое количество сотрудников в Малайзии.

По данным источников агентства, в Малайзии были уволены около 700 сотрудников. В свою очередь, представители TikTok подтвердили сокращение в этой стране 500 рабочих мест.

Любовь тоже может стать зависимостью Это разрушает жизни и приводит к нездоровым отношениям. Вот как люди справляются с этим Общество

Большинство уволенных сотрудников занимались модерацией контента соцсети, а их увольнение и замена на ИИ являются частью более широкого плана по улучшению модерации, сообщили в компании.

По словам представителя ByteDance, объем ее инвестиций в безопасность соцсети составит два миллиарда долларов только в текущем году. При этом он отметил, что теперь 80% контента, нарушающего правила платформы, удаляется с помощью автоматизированных технологий.

Как отмечает Reuters, ранее власти Малайзии заявили о резком увеличении вредоносного контента в соцсетях и призвали владеющие ими компании, включая Byte Dance, усилить мониторинг своих платформ.

По словам источников агентства, сокращения в ByteDance продолжатся и в следующем месяце. По их словам, таким образом компания стремиться консолидировать свои подразделения в некоторых регионах.