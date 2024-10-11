Студентка нашла скорпиона в посылке с одеждой 

Студентка Бристольского университета София Алонсо-Моссингер заказала себе одежду на сайте онлайн-ритейлера быстрой моды Shein. Когда посылка из Китая пришла и София открыла ее, то в пакете с ботинками она обнаружила живого скорпиона — уточняется, что он был ядовитым. С помощью соседей скорпиона поймали, переложили в контейнер и вызвали специалистов. Об этом сообщает Би-би-си.

По словам соседки, 18-летней Фиби Хант, она услышала крики и вышла из своей комнаты. В коридоре она увидела Софию, державшую в руках пластиковый пакет с ботинками с живым скорпионом внутри. Фиби, по ее словам, «не очень-то обрадовалась появлению живого скорпиона в квартире».

«Сначала, буду честна, я предложила убить его, но ребята сказали, что это не самый гуманный способ [избавиться от скорпиона]», — сказала Фиби.

Другой сосед Софии, студент-зоолог Оливер Джеймс достал скорпиона из пакета кухонными щипцами и переложил в контейнер. После этого соседи дали скорпиону попить воды с кухонного полотенца — он выпил ее сразу. После этого друзья стали искать организацию, которая забрала бы скорпиона.

Сначала Фиби обратились в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA), но быстро поняла, что организация занимается прежде всего отловом и спасением кошек и собак. Тогда она решила позвонить в Национальный центр защиты рептилий (NCRW). Организация прислала специалиста через несколько часов.

Приехавший по вызову Крис Ньюман рассказал, что подобные случаи, когда скорпионы попадают в посылки, происходят довольно часто.

«Этот скорпион — Olivierus martensii. У него нет никакого распространенного названия, кроме как китайский скорпион. <…> [Его яд] потенциально опасен для жизни, но у среднестатистического взрослого будет просто очень плохой день. Беспокойство вызывает то, что это второй подобный случай [когда из-за посылки с площадки Shein вызывают их службу] за месяц», — рассказал Ньюман.

Теперь София Алонсо-Моссингер воспринимают все как смешную историю, но признается, что в моменте было «довольно страшно».