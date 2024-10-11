EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Разработчик узнал о расставании с девушкой от ИИ

1 минута чтения 11.10.2024

Живущий в Нью-Йорке разработчик программного обеспечения Ник Сприн узнал о расставании со своей девушкой от тестовой версии искусственного интеллекта Apple Intelligence, установленной на его смартфоне. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Больше не в отношениях, хочет забрать свои вещи из квартиры», — так ИИ кратко пересказал целую серию текстовых сообщений, в которых теперь уже бывшая девушка Сприна написала ему, что бросает его.

Скриншот «для тех, кто хотел узнать как выглядит краткий пересказ текстовых сообщений от Apple Intelligence», — написал Сприн. По его словам, накануне он отмечал свой день рождения с девушкой в баре. Они поссорились и он ушел, после чего получил серию сообщений о том, что их отношения закончены.

Любовь тоже может стать зависимостью
Любовь тоже может стать зависимостью
Это разрушает жизни и приводит к нездоровым отношениям. Вот как люди справляются с этим
Общество

Некоторые авторы комментариев к посту разработчика усомнились в том, что скриншот и рассказанная им история — настоящие.

«Да, это было на самом деле. Да, это было вчера. Да, это был мой день рождения», — ответил им Сприн.

Анонсированный Apple еще в июне встроенный искусственный интеллект Apple Intelligence, как ожидается, выйдет на устройствах компании осенью после релиза обновления операционной системы iOS 18.1. Открытый бета-тест Apple Intelligence начался в июле.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Любовь тоже может стать зависимостью
Общество
Любовь тоже может стать зависимостью
Это разрушает жизни и приводит к нездоровым отношениям. Вот как люди справляются с этим
Пожилая пара добилась возможности использовать сперму погибшего сына для рождения внука 
Мир
Пожилая пара добилась возможности использовать сперму погибшего сына для рождения внука 
Несколько лет они судились с властями и клиникой и добились победы
4 минуты чтения
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
30 минут чтения
«Мышцу счастья» можно натренировать
Мир
«Мышцу счастья» можно натренировать
Шесть простых упражнений, чтобы почувствовать себя лучше при тревоге и депрессии
5 минут чтения
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Общество
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Я боюсь не добиться успеха, а времени остается все меньше
16 минут чтения
«Американская мечта» все еще недоступна
Мир
«Американская мечта» все еще недоступна
Среднестатистический американец не сможет воплотить ее, даже сложив свои доходы за всю жизнь
6 минут чтения