Разработчик узнал о расставании с девушкой от ИИ

Живущий в Нью-Йорке разработчик программного обеспечения Ник Сприн узнал о расставании со своей девушкой от тестовой версии искусственного интеллекта Apple Intelligence, установленной на его смартфоне. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Больше не в отношениях, хочет забрать свои вещи из квартиры», — так ИИ кратко пересказал целую серию текстовых сообщений, в которых теперь уже бывшая девушка Сприна написала ему, что бросает его.

Скриншот «для тех, кто хотел узнать как выглядит краткий пересказ текстовых сообщений от Apple Intelligence», — написал Сприн. По его словам, накануне он отмечал свой день рождения с девушкой в баре. Они поссорились и он ушел, после чего получил серию сообщений о том, что их отношения закончены.

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Некоторые авторы комментариев к посту разработчика усомнились в том, что скриншот и рассказанная им история — настоящие.

«Да, это было на самом деле. Да, это было вчера. Да, это был мой день рождения», — ответил им Сприн.

Анонсированный Apple еще в июне встроенный искусственный интеллект Apple Intelligence, как ожидается, выйдет на устройствах компании осенью после релиза обновления операционной системы iOS 18.1. Открытый бета-тест Apple Intelligence начался в июле.