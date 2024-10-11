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Общество

Брат изнасиловал 15-летнюю сестру после ее признания в изнасиловании со стороны отца

18:10 11.10.2024

В штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии полиция арестовала отца и брата 15-летней девочки после того, как та рассказала об изнасиловании со стороны обоих родственников. Об этом сообщает «Коса».

Как пишет издание, 56-летний отец несколько раз насиловал дочь в течение примерно двух лет после того, как его супруга ушла из семьи и переехала в другое место. Девочка долго не решалась никому об этом рассказать, однако однажды поделилась случившимся со своим 19-летним братом.

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Оставшись с сестрой один, брат также ее изнасиловал и снял это на видео. Тогда девочка рассказала о случившемся своему младшему брату. Его возраст не уточняется. Тот повел сестру в полицию. Дело против отца и старшего брата девочки было зарегистрировано 6 октября на основании ее обращения, а на следующий день суд отправил обоих мужчин под арест. Полиция проводит расследование.

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Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Индии посчитало закон, предусматривающий наказание за изнасилование в браке, «чрезмерно суровым». Индийские чиновники заявили, что «мужчина не имеет фундаментального права» принуждать свою жену к сексу, однако в стране, по их словам, достаточно защищающих права замужних женщин законов, и принимать новые постановления не требуется.

В августе этого года индийские актрисы стали массово жаловаться на домогательства со стороны актеров. При этом актрисы заявили, что многие из них лишились работы после того, как публично рассказали о домогательствах и насилии.

Кроме того, летом этого года Индийская медицинская ассоциация (IMA) объявила о проведении забастовки врачей после того, как сотрудницу медколледжа изнасиловали и убили на рабочем месте.

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