Индийские актрисы массово жалуются на домогательства

Актрисы малаяламоязычного кинематографа в штате Керала в Индии, также известно как Молливуд, массово жалуются на пережитые домогательства со стороны известных актеров. Об этом пишет Би-би-си.

Сообщается, что «ситуация стала настолько серьезной», что в штате распустили Ассоциацию актеров малаяламского кино (AMMA) после отставки ее президента Моханлала. По данным Би-би-си, Моханлал подал в отставку из-за обвинений в домогательствах, которые были выдвинуты против членов AMMA.

Тем не менее, актрисы жалуются, что лишились работы после того, как публично рассказали о домогательствах и насилии.

Так называемая вторая волна движения #MeToo в Индии началась после недавней публикации почти 300-страничного отчета о проблемах женщин в индустрии кино. Сообщается, что данные для отчета начали собирать еще в 2017 году по требованию правительства Индии. В том же году женщины создали организацию Women in Cinema Collective (WCC), которая сыграла важную роль в публикации отчета.

В 2017 году страну потрясла история о похищении и сексуализированном насилии актрисы Бхаваны Менон, в которой фигурировал актер Дилипа. Тогда правительство для расследования положения женщин в киноиндустрии создало комитет Хема, который возглавил бывший судья Высокого суда Кералы. Отчет должен был быть опубликован еще в 2019 году.

Одной из первых актрис, публично рассказавших о пережитых домогательствах после публикации отчета, стала Шрилекха Митра. Она обвинила известного индийского режиссера Ранджита в сексуализированных домогательствах, которые он якобы совершил над ней много лет назад, и обратилась в полицию. Сам Ранджит отрицал все обвинения, однако покинул пост председателя престижной киноакадемии штата.

Другая актриса Мину Мунир рассказала об изнасилованиях со стороны некоторых представителей киноиндустрии, в том числе известного актера и законодателя Муеша. Она также поделилась, что во время съемок фильма один из актеров обнимал и целовал ее без ее согласия.

Еще одна актриса обвинила актера и генсекретаря AMMA Сиддика в изнасиловании в 2016 году и подала на него заявление в полицию. После обвинений Сиддик покинул свой пост, однако свою вину отрицал.

The Independent со ссылкой на отчет о проблемах женщин в киноиндустрии пишет, что весь Молливуд «контролируется группой мужчин-актеров, продюсеров, дистрибьюторов, экспонентов и режиссеров, которые приобрели огромную славу и богатство». Актрисы рассказали, что они должны «приспосабливаться», «идти на компромиссы» и всегда быть готовыми к «сексу по требованию», говорится в отчете.

«Мужчины в этой индустрии открыто требуют секса без всяких стеснений, как будто это их право по рождению. У женщин остается очень мало вариантов, кроме как подчиниться или отказаться ценой своей долгожданной мечты о профессии в кино», — цитирует The Independent отрывок из отчета.

Кроме этого, расследование положения женщин в киноиндустрии выявило плохие условия труда на съемочных площадках. Как сообщается в отчете, у многих актрис не было доступа к туалету и раздевалке. Им также могли не предоставлять ночлег, еду и транспорт.

«Из-за отсутствия туалетов женщинам приходится ходить за кусты или прятаться за густыми деревьями. Во время менструации невозможность сменить прокладку и длительное удержание мочи вызывают сильный физический дискомфорт и могут привести к болезням, которые в некоторых случаях требуют госпитализации», — говорится в отчете.

Члены организации Women in Cinema Collective (WCC) поделились, что у них возникли проблемы с работой после того, как они стали требовать улучшения условий труда для женщин на съемочных площадках. «С тех пор как я сообщила об инциденте, меня систематически лишали работы в индустрии. Показания Комитету только усугубили бойкот, и я была вынуждена покинуть киноиндустрию», — рассказала 32-летняя женщина изданию The Indian Express.

По данным The Independent, главный министр штата Керала Пинарайи Виджаян пообещал, что правительство примет решительные меры, если любая из женщин, участвовавших в создании отчета, решит подать жалобу. Отмечается, что 25 августа был создан комитет из семи высокопоставленных полицейских для расследования этих обвинений.

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