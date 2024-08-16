Врачи Индии устроили забастовку после изнасилования и убийства сотрудницы медколледжа

Индийская медицинская ассоциация (IMA) объявила о проведении общенациональной забастовки в течение 24 часов работников неэкстренных служб в знак протеста против изнасилования и убийства сотрудницы медицинского колледжа в Калькутте. Об этом сообщает Reuters.

Сотрудники колледжа рассказали агентству, что 31-летняя женщина легла поспать в лекционном зале в медколледже при больнице R G Kar после 20 часов непрерывной работы. Ее смена в общей сложности длилась 36 часов. Вскоре ее нашли мертвой на пропитанном кровью матрасе. В связи с преступлением индийская полиция арестовала волонтера колледжа.

Reuters пишет, что забастовка медиков может стать самой массовой за последнее время в Индии.

«Врачи, особенно женщины, уязвимы к насилию из-за специфики своей профессии. Обеспечение безопасности врачей в больницах и кампусах является задачей властей. IMA требует сочувствия нации к справедливому делу ее врачей», — говорится в заявлении IMA.

14 августа десятки тысяч женщин в Калькутте провели марш «Верните себе ночь», во время которого произошли столкновения с полицией. Также группа неизвестных мужчин ворвалась в больницу и разграбила отделение неотложной помощи.

В результате пострадали несколько врачей и сотрудников больницы, а для разгона толпы полицейские применили слезоточивый газ. Оппозиционная партия «Бхаратия джаната парти» (БДП) обвинила правящую партию «Всеиндийский тринамул конгресс» (ТМК) в организации нападения.

Reuters пишет, что актеры Болливуда, другие знаменитости и политики были шокированы преступлением и призвали ужесточить наказание для виновных. Менее масштабные акции протеста также прошли в других городах Индии, таких как Дели, Хайдарабад, Мумбаи и Пуна.

Как отмечает Би-би-си, после происшествия индийские СМИ опубликовали еще две истории об изнасиловании. В северном штате Уттаракханд медсестра, как утверждается, была изнасилована и убита, когда возвращалась домой с работы. Она пропала в конце июля, а ее тело было найдено на прошлой неделе. Полиция арестовала мужчину из западного штата Раджастхан.

Также шесть человек были арестованы в северном штате Бихар за предполагаемое групповое изнасилование и убийство шестилетней девочки.

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