Индийское правительство назвало «чрезмерно суровым» уголовное наказание за изнасилование в браке

Министерство внутренних дел Индии выступило против уголовной ответственности за изнасилование в браке, назвал такое наказание «чрезмерно суровым». Правительственные чиновники направили официальный ответ на поданную в Верховный суд Индии петицию, сообщила Би-би-си.

Петицию подала Всеиндийская Демократическая женская Ассоциация (AIDWA) и некоторые другие индийские правозащитники. Авторы петиции требовали внести изменения в существующий со времен Британской Империи закон, согласно которому мужчина не может быть привлечен к ответственности за изнасилование в браке. Высшая судебная инстанция Индии начала рассмотрение обращения в августе, направив запрос в правительство, рассказали журналисты.

Ответ правительства в лице МВД представляет из себя 49-страничный документ, сообщила Би-би-си. В тексте сказано, что «мужчина не имеет фундаментального права» принуждать к сексу свою жену, но в стране существует достаточно законов для защиты замужних женщин от сексуального насилия и новых поправок не требуется.

Правительственные чиновники в своем ответе утверждают, что криминализация изнасилования в браке «может серьезно повлиять на супружеские отношения и привести к серьезным нарушениям в институте брака». Согласно авторам документа, в браке существует «постоянное ожидание разумного сексуального доступа со стороны супруга», и, хотя это не дает мужу права принуждать жену к сексу, уголовное наказание за супружеское изнасилование будет «чрезмерно суровым» и «непропорциональным».

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В МВД заявили, что раз брак — это социальный институт, а поднятый в петиции вопрос является скорее социальным, чем юридическим, — то свое мнение должен высказать парламент, процитировала документ Би-би-си.

Журналисты привели данные недавнего исследования Национального института здравоохранения и охраны семьи, согласно результатам которого в Индии каждая 25-я женщина сталкивалась с сексуализированным насилием со стороны мужа.

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За последние годы в стране было подано несколько петиций с требованием отменить действующую с 1860 года статью 375 Уголовного кодекса Индии, сообщила Би-би-си. В статье описаны несколько ситуаций, в которых секс не считается изнасилованием, и одно из них — «мужчина со своей собственной совершеннолетней женой».

С июля в Индии действует новый Уголовный кодекс, однако он не криминализует сексуализированное насилие между мужчиной и женщиной, если они состоят в браке.