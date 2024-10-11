Американка пожаловалась службе спасения на сотню окруживших ее дом енотов

Заместитель шерифа в округе Китсап, штат Вашингтон, получил звонок от женщины, которая заявила, что ее дом окружили еноты. На участке, по словам пресс-секретаря шерифа округа Кевина Маккарти, находились в тот момент от 50 до 100 енотов, которые вели себя агрессивно. Об этом сообщает AP News.

Когда женщину, имя которой не называется, опросили, она призналась, что уже 35 лет подкармливает семейство енотов. Все было хорошо, но около шести недель назад количество енотов начало кратно расти — и впоследствии доросло до приблизительно 100 особей.

«Она сказала, что еноты начали вести себя агрессивнее: они собирались на ее участке днем и ночью, требовали еду, скреблись в дверь ее дома. Если она парковала свою машину или просто выходила из дома, они окружали ее и царапали машину; окружали ее, когда она шла из дома к машине или выходила из дома просто так. Еноты видели в ней источник пропитания, и поэтому раз за разом возвращались и ждали, что их покормят. Это неприятная проблема, которую она создала себе сама», — рассказал Маккарти.

На видео, которое заместители шерифа сняли, когда приехали на участок женщины, видно енотов, сидящих на земле и у деревьев.

Пресс-секретарь Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных Вашингтона Бриджет Майр в письме журналистам сообщила, что женщина уже прекратила кормить енотов. Согласно законам штата, кормить нельзя только крупных хищных диких животных — таких как медведь или пума. На участок к женщине направили специалиста.

«По всем видимости, еноты постепенно уходят с ее участка после того, как их перестали кормить. Мы рады, что у этого дела позитивный исход», — рассказала Майр.

Майр также сообщила, что Служба охраны не рекомендует подкармливать никаких диких животных: еноты могут быть переносчиками серьезных болезней, а еда, оставленная на участках, может привлечь медведей или койотов.