Вручена Нобелевская премия по литературе

Лауреатом Нобелевской премии 2024 года по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

В заявлении отмечается, что Хан Ган наградили премией за «насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».

В прошлом году южнокорейская писательница стала обладательницей французской премии «Приз Медичи», которую основали в 1986 году как альтернативу Гонкуровской премии и Большой литературной премия Французской академии.

В 2016 году Хан Ган первой из корейских писателей получила Международную Букеровскую премию за роман «Вегетарианка», в котором главная героиня отказывается от мяса ради противостояния обществу и самовыражения.

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В Великобритании этот роман опубликовали в начале 2015 года и он стал первым произведением писательницы, которые перевели на английский язык. На русском языке «Вегетарианку» выпустило издательство АСТ в 2017 году.

Литературную премию давно критикуют за то, что она ориентирована на европейских и североамериканских писателей, пишет Euronews. Издание также подчеркивает, что мужчины чаще становятся лауреатами. Среди 119 обладателей премии всего 17 женщин. Последней награду в 2022 году получила Анни Эрно из Франции.

Денежный эквивалент Нобелевской премии — 11 миллионов шведских крон, что чуть больше одного миллиона долларов.

Лауреата Нобелевской премии мира этого года объявят 11 октября в Осло. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, которую учредил Банк Швеции в 1968 году, станет известен 14 октября. Лауреаты получат награды на церемонии которая традиционно пройдет в день смерти Нобеля 10 декабря.