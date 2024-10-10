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Мир

Кофе может быть полезным для сердца

2 минуты чтения 10.10.2024

Ученые из Римского университета Сапиенца провели лабораторные эксперименты и пришли к выводу, что кофеин, который содержится в чае, какао и кофе, может активно способствовать регенерации клеток, выстилающих кровеносные сосуды. Об этом сообщает Newsweek.

В рамках эксперимента ученые работали с 31 человеком, страдающим системной красной волчанкой — это аутоиммунное заболевание, при котором вырабатываемые антитела повреждают здоровые клетки. Испытуемые должны были сообщить, чем они питались на протяжении недели, затем ученые замеряли показатели их здоровья — в частности, сосудов. 

Пока что выводы, к которым пришли ученые, имеют предварительный характер, поскольку исследование было ограничено маленькой выборкой и коротким сроком, но выяснилось, что сосуды тех людей, которые регулярно потребляют кофеин, крепче и здоровее, чем у тех, кто это не делает. 

Ученым удалось выяснить, что кофеин может активно стимулировать клетки, которые помогают регенерировать слизистую оболочку наших кровеносных сосудов, а также проявляет противовоспалительные свойствами, связываясь с поверхностью наших иммунных клеток. Более того, прошлые исследования также показывали, что умеренное потребление кофеина улучшает общее здоровье сердца, а также уменьшает риск кардиометаболических заболеваний. 

Однако ученые рекомендуют ограничить потребление кофеина беременным женщинам и тем, у кого и так есть проблемы с сердцем. Также отмечается, что если при употреблении добавлять в напиток большое количество сливок или сахара, то все полезные эффекты, по сути, нейтрализуются. 

Эксперимент специально проводился на людях, страдающих системной красной волчанкой. Заболевания сердца и вызванные поврежденными сосудами заболевания по-прежнему являются одной из ведущих причин смертности, а для людей с аутоиммунными заболеваниями, как волчанка и ревматоидный артрит, — риск еще выше.

 По данным Американского фонда борьбы с волчанкой, как минимум 1,5 миллиона американцев и пять миллионов людей по всему миру страдают от этого заболевания. А по данным клиники Brigham and Women’s, у больных системной красной волчанкой образующие сосуды клетки часто повреждены и медленно регенерируют. Это приводит к тому, что у одного из четырех образуются бляшки в сосудах или же сосуды закупориваются. В свою очередь, это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.

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