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Мир

Признанным опасным микропластиком блесткам нашли замену

2 минуты чтения 10.10.2024

Ученые из Кембриджа разработали блестки из нанокристаллов целлюлозы, способные заменить обычные, пластиковые блестки. Их еще год назад призывали полностью запретить, поскольку это опасный микропластик, не разлагающийся в природе. Однако и влияние новых блесток еще не полностью изучено. Об этом сообщает The Guardian. 

Новые блестки производятся из нанокристаллов целлюлозы, которые разлагаются до глюкозы и добываются естественным путем из, например, древесины или хлопка. Исследования, которые, в свою очередь, проводили ученые из Университета Мельбурна и Университета Квинсленда в Австралии, показали, что эти блестки безопаснее для окружающей среды, чем пластиковые, но их влияние на водную среду еще предстоит изучить. 

Для исследования, которое было опубликовано в журнале Chemosphere, ученые из Университета Мельбурна взяли обычные блестки и блестки из нанокристаллов целлюлозы и сравнили, как их разное количество будет влиять на коллемболу — крошечное насекомое, живущее в почве. Они были выбраны неслучайно: коллембола помогает почве оставаться здоровой, поедая разлагающиеся материалы и грибы — это, в свою очередь, влияет на здоровье растений. 

Для эксперимента ученые взяли 10, 100 и 1000 миллиграммов разных блесток на килограмм земли. Через 28 дней результаты показали, что при 1000 миллиграммах обычных блесток коллембола производит на 61% меньше потомства по сравнению с контрольным образцом почвы. Целлюлозные блестки, в свою очередь, не произвели никакого эффекта на потомство. 

«Мы все знаем, что пластиковые пакеты — большая проблема для наших океанов. Но немногие вообще представляют, что еще больше от микропластика загрязняется наша почва и это оказывает такое же сильное влияние [на окружающую среду]», — сказала соавтор исследования, доцент Университета Мельбурна Сьюзи Райхман. 

Микропластик и содержащиеся в нем химические вещества могут распадаться на настолько мелкие частицы, что пробивают биологические барьеры в человеческом организме. Это вызывает опасения ученых за здоровье человека.

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