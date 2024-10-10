Признанным опасным микропластиком блесткам нашли замену

Ученые из Кембриджа разработали блестки из нанокристаллов целлюлозы, способные заменить обычные, пластиковые блестки. Их еще год назад призывали полностью запретить, поскольку это опасный микропластик, не разлагающийся в природе. Однако и влияние новых блесток еще не полностью изучено. Об этом сообщает The Guardian.

Новые блестки производятся из нанокристаллов целлюлозы, которые разлагаются до глюкозы и добываются естественным путем из, например, древесины или хлопка. Исследования, которые, в свою очередь, проводили ученые из Университета Мельбурна и Университета Квинсленда в Австралии, показали, что эти блестки безопаснее для окружающей среды, чем пластиковые, но их влияние на водную среду еще предстоит изучить.

Для исследования, которое было опубликовано в журнале Chemosphere, ученые из Университета Мельбурна взяли обычные блестки и блестки из нанокристаллов целлюлозы и сравнили, как их разное количество будет влиять на коллемболу — крошечное насекомое, живущее в почве. Они были выбраны неслучайно: коллембола помогает почве оставаться здоровой, поедая разлагающиеся материалы и грибы — это, в свою очередь, влияет на здоровье растений.

Для эксперимента ученые взяли 10, 100 и 1000 миллиграммов разных блесток на килограмм земли. Через 28 дней результаты показали, что при 1000 миллиграммах обычных блесток коллембола производит на 61% меньше потомства по сравнению с контрольным образцом почвы. Целлюлозные блестки, в свою очередь, не произвели никакого эффекта на потомство.

«Мы все знаем, что пластиковые пакеты — большая проблема для наших океанов. Но немногие вообще представляют, что еще больше от микропластика загрязняется наша почва и это оказывает такое же сильное влияние [на окружающую среду]», — сказала соавтор исследования, доцент Университета Мельбурна Сьюзи Райхман.

Микропластик и содержащиеся в нем химические вещества могут распадаться на настолько мелкие частицы, что пробивают биологические барьеры в человеческом организме. Это вызывает опасения ученых за здоровье человека.