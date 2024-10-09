Капитан пассажирского самолета умер в полете

Капитан-пилот Turkish Airlines умер прямо в полете во время выполнения рейса Сиэтл-Стамбул. Управление пришлось взять на себя второму пилоту. 59-летнего Ильчехина Пехливана спасти не удалось — он умер еще до того, как самолет успел экстренно сесть. Об этом сообщает Би-би-си.

Рейс TK204 вылетел из Сиэтла, штат Вашингтон, около 19:00 во вторник, 8 октября, по местному времени. Пехливану стало плохо, когда самолет пролетал над самой отдаленной и менее населенной канадской провинцией Нунавут рядом с Гренландией на высоте 11900 метров. Ему попытались оказать первую помощь, а второй пилот экстренно развернул самолет и направил его в сторону Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

«Когда попытка первую помощь капитану не увенчалась успехом, экипаж кабины пилота принял решение экстренно [развернуться и] приземлиться в [Нью-Йорке], но он умер еще до того, как самолет долетел», — рассказала пресс-секретарь Turkish Airlines Яхья Устюн.

Ильчехин Пехливан работал пилотом Turkish Airlines с 2007 года и ежегодно проходил медосмотры, последний раз — в марте 2024 года. Тогда проблем со здоровьем, которые могли бы помешать его работе, обнаружено не было.

Причина смерти Пехливана не разглашается. Турецкая ассоциация авиадиспетчеров (TATCA) выступила с заявлением, в котором подчеркнула долгую службу Пехливана гражданской авиации, а также выразила соболезнования его семье, друзья и коллегам.

Похожий случай произошел в 2015 году. Пилот American Airlines, 57-летний капитан Майкл Джонсон, умер во время полета из Феникса, штат Аризона, в Бостон. На борту самолета находились пять членов экипажа и 147 пассажиров. К счастью, второму пилоту удалось взять под контроль управление и экстренно посадить самолет в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк.