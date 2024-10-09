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Криминал

Тринадцатилетнюю школьницу заподозрили в убийстве двух сестер

2 минуты чтения 09.10.2024

В многоквартирном доме на улице Лизы Чайкиной в Тольятти на балконе квартиры нашли двух убитых девочек. На телах детей двух и пяти лет было множество ножевых ранений шеи и туловища, сообщило издание 164.ру со ссылкой на следователей.

Следственный комитет возбудил дело по статье «убийство двух и более малолетних лиц» (пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК). Подозреваемой по делу проходит старшая тринадцатилетняя сестра убитых, «сводная по отчиму», уточнило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всего в семье пятеро детей. Трое от первого гражданского мужа матери, двое от второго, — он сейчас живет вместе с женщиной и детьми. Все пятеро детей — девочки. Самая старшая, восемнадцатилетняя, с семьей не живет, рассказал агентству источник.

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«Семья положительная», у тринадцатилетней дочери раньше «никаких психических отклонений не наблюдалось», добавил собеседник издания. Тела нашла средняя сестра, ей десять лет, сказал источник.

Телеграм-канал «Тольятти» пишет, что тринадцатилетнюю девочку оставили сидеть дома с двумя самыми младшими сестрами, пока родители и средняя «ушли по своим делам». Когда десятилетняя сестра первой вернулась и увидела девочек мертвыми, старшая дома отсутствовала — пошла гулять в парк, сообщил телеграм-канал.

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Как пишет «Тольятти», некоторое время мать написала старшей дочери: «Ты знаешь, что произошло дома?» Та ответила: «Это я! Аахахах».

По сведениям телеграм-канала, родителей зовут Ирина и Юрий, им 41 и 32 года соответственно, в момент убийства они находились на опросе в Следственном комитете по другому делу.

С подозреваемой работают следователи, но арестовать подростка невозможно из-за возраста, пишет 164.РУ. 

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