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Мир

Сотрудницы ЦРУ пожаловались на сексуализированное насилие и домогательства

2 минуты чтения 09.10.2024

ЦРУ впервые провело внутреннее расследование, направленное на понимание масштабов проблемы сексуализированных домогательств. Об этом сообщает CNN.

CNN отмечает, что, согласно результатам опроса, проведенного в ЦРУ, 28% респондентов заявили, что столкнулись как минимум с одним случаем «сексуально враждебной рабочей обстановки» во время работы в ЦРУ, а 9% указали, что по крайней мере один такой случай произошел за последние 12 месяцев. В то же время 7% респондентов сообщили, что столкнулись по крайней мере с одним случаем нежелательного сексуального контакта или насилия за время своей работы в агентстве, а 1% сообщили, что этот опыт имел место в течение последнего года.

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Как утверждает телеканал, результаты расследования свидетельствуют о том, что в ЦРУ уровень сексуализированного насилия на рабочем месте может быть немногим выше, чем в среднем по стране, и существенно ниже, чем в армии США. 

Однако результаты опроса могут оказаться не совсем достоверными. Так, прохождение опроса было добровольным, и только четверть сотрудников ЦРУ согласились ответить на вопросы. «В целом, добровольные участники опроса, как правило, имеют сильные чувства по поводу рассматриваемого предмета, что потенциально искажает результаты выше реальности», — пишет CNN.

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Также некоторые сотрудники ЦРУ могли не поверить в то, что их анонимность будет соблюдена, и отказаться от участия в опросе, отмечает телеканал. 

По данным CNN, в течение последнего года суды в Вирджинии и Вашингтоне рассматривают дела о предполагаемых сексуализированных домогательствах в ЦРУ. По двум из них уже были вынесены приговоры по статьям о мелких правонарушениях, а одного из бывших сотрудников агентства приговорили к 30 годам лишения свободы за применение наркотиков и сексуализированное насилие над десятками женщин.

CNN утверждает, что новые сообщения о домогательствах со стороны сотрудников ЦРУ продолжают поступать. В то же время многие сотрудники агентства сталкиваются с невозможностью сообщить о случившемся в правоохранительные органы, поскольку им запрещено раскрывать свою принадлежность к ЦРУ.

Среди мер, которые начало принимать ЦРУ для борьбы с сексуализированным насилием, — создание специального отдела для приема заявлений о домогательствах, а также найм сотрудников правоохранительных органов для содействия расследованиям.

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