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Мир

Польша выдала России беженца из Чечни

2 минуты чтения 09.10.2024

Власти Польши выдали России выходца из Чечни Альви Акиева, против которого возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем (ч.2 ст.208 УК). Об этом сообщает «Кавказ. Реалии» со ссылкой на анонимные источники в одной из правозащитных организаций и диаспоре.

По словам источников издания, Акиева депортировали около 10 дней назад после того, как он пришел в миграционную службу, чтобы продлить свой миграционный статус. Мужчину задержали, отвезли на границу с Калининградской областью и передали российским пограничникам.

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«За последние полтора месяца из Польши по-тихому депортировали минимум двух уроженцев Чечни. Еще у одного отобрали вид на жительство и планируют депортировать, но его не смогли задержать, так как его не было дома. Кроме того, в последнее время нескольким чеченцам отказали в продлении вида на жительство. Это приобретает массовый характер», — рассказал неназванный источник «Кавказ. Реалии».

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Как ранее писало издание, дело против Акиева возбудили в 2018 году. Его обвинили в участии в незаконном формировании в Сирии. Тогда в Польше инициировали процедуру экстрадиции, и в течение четырех лет Акиев находился в миграционной тюрьме. Однако после начала войны в Украине в 2022 году суд в Польше признал, что Акиев может подвергнуться пыткам при возвращении в Россию. 

«Польский суд сперва утверждал, что Россия — страна чуть ли не святая, с 1950-х годов не нарушает конвенций и придерживается всех международных договоров. Конечно, я им доказывал обратное. Война в Украине уничтожила их аргументацию», — рассказал мужчина после заседания.

После суда Акиева отвезли в полицейский участок и арестовали из-за нелегального нахождения на территории Польши.

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