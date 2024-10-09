Стартап придумал безотходную упаковку из луковой шелухи

Стартап под названием HUID (с голландского — кожа) из небольшого города Обан в Шотландии разрабатывает материал из луковой шелухи. Эко-френдли упаковка задумывается как замена картону, бумаге и пластиковым пакетам, которая уменьшит отходы и выбросы углекислого газа в атмосферу. Об этом сообщает Би-би-си.

Стартап создала 30-летняя Ренука Рамануджам. В прошлом она изучала текстиль и в работе с материалом часто использовала луковую шелуху в качестве красителя. Теперь ее компания скупает ее у фермеров и сельскохозяйственного бизнеса, чтобы впоследствии сделать из нее замену картону и пластиковой упаковке. Стартап HUID поддерживает Национальный институт производства Шотландии.

«При нагреве пластик пропускает химикаты прямо в еду, и мне захотелось найти решение этой проблемы… Представьте любое блюдо, которые вы бы съели, — там обязательно будет лук. Лук — это один из главных продуктов мировой кухни. Он везде — и поэтому отходы от него тоже везде», — так Рамануджам описала то, как ей пришла в голову эта идея.

Город Обан она тоже выбрала неслучайно: в Лондоне никто не поддержал ее идею, и она переехала в Шотландию по приглашению друга в 2021 году. По словам Рамануджам, ее поддержали, потому что там «очень сильная община».

По технохологии, придуманной Рамануджам, чтобы создать картоноподобный материал, пленку и бумагу из луковой шелухи, из внешней оболочки лука извлекают высококачественную целлюлозу и смешивают ее с биополимерной смесью. Полимеры — это длинные цепочки повторяющихся молекул; в свою очередь, биополимеры — это полимеры, полученные из природных источников, таких как белки, углеводы и жиры. Поскольку луковая шелуха обладает антимикробными свойствами, такая упаковка увеличивает срок хранения скоропортящихся продуктов.

По словам Рамануджам, работа ускорилась после того, как она наняла главного научного сотрудника — Мари Рапин. Именно Рапин сейчас работает над прототипами пленки из луковой шелухи, которая, по ее замыслу, должна заменить пластиковые пакеты. К следующему году они рассчитывают запустить первый продукт — бумагу, сделанную полностью из луковой шелухи, а впоследствии — упаковку для яиц. Сейчас прототипы материала из шелухи полупрозрачные и толще, чем этого хочет стартап.

В будущем HUID хочет значительно уменьшить количество пластиковых отходов в Великобритании — ежегодно люди выкидывают около 90 миллиардов единиц различных пластиковых упаковок. Рамануджам также надеется, что ей удастся полностью заменить картон и бумагу, чтобы спасти деревья.