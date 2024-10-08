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Криминал

Полиция освободила двух подозреваемых в сексуализированном насилии по отношению к 14-летней сестре 

2 минуты чтения 08.10.2024

В казахстанском городе Актобе полиция отпустила двух братьев, подозреваемых в сексуализированном насилии по отношению к двоюродной сестре. Братья шесть лет подвергали насилию жившую с ними в одном доме девочку, рассказала правозащитному фонду #НеМолчиKZ мать ребенка. На это обратило внимание издание «Коса медиа».

Мать рассказала, что сейчас братьям 20 и 26 лет. По ее словам, преступления происходили в доме и гараже, пока родители были на работе.

Родные заметили, как в 14 лет изменилось поведение девочки — она стала замкнутой и подавленной. 23 сентября жена брата матери девочки сумела разговорить ребенка. Девочка рассказала, что двоюродные братья подвергали ее насилию с восьми лет, пишет телеграм-канал #НеМолчиKZ.

«Эти парни росли на глазах матери девочки с двух и восьми лет, выросли в огромных мужиков», — описывают подозреваемых представители фонда.  

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24 сентября полиция Заводского райотдела Актобе приняла заявление от родных пострадавшей. Мать забрала ее и съехала, и теперь живет на съемной квартире с еще тремя детьми, пишет фонд #НеМолчиKZ. Женщина работала медсестрой, но сейчас сидит дома с дочкой, провожает ее до школы.

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Полиция 24 сентября задержала подозреваемых, но через два дня отпустила, рассказала мать. По словам представителей фонда, чтобы взять смывы биологического материала в гараже и доме, женщине пришлось обратиться за помощью к адвокатам.

Однако экспертиза по делу до сих пор не назначена, хотя прошло десять дней, сообщила глава фонда #НеМолчиKZ Дина Тансари. По ее словам, девочка нуждается в помощи психолога. «В #НеМолчиKZ уже сотни таких случаев с детьми, где в результате следствие затягивается, будто забывается, и преступления остаются безнаказанными», — написала Тансари.

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