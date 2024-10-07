В Telegram появилась жалоба «не нравится»

В мессенджере Telegram обновился перечень оснований для жалоб пользователей на публикации в различных каналах и групповых чатах. Об этом сообщил РБК.

Ранее пользователи мессенджера могли пожаловаться на контент по семи причинам: спам, насилие, порнография и детская порнография, авторские права, личные данные, также был доступен пункт «другое».

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Отмечается, что теперь число оснований для жалоб увеличилось. Туда добавились «не нравится», «не нарушает закон, но надо удалить», а также терроризм, незаконные товары, жестокое обращение с детьми. Порнографию и детскую порнографию объединили в пункт «порнографические материалы».

Ранее основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Французская прокуратура заявила, что задержание произошло в рамках дела, возбужденного по 12 статьям, в том числе о соучастии в распространении детского порно. Спустя четыре дня Дурова отпустили под залог, но оставили под судебным надзором. Ему запрещено покидать территорию Франции.

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В сентябре стало известно, что после задержания Дурова Telegram начал сотрудничать с французскими правоохранителями. Сообщалось, что мессенджер предоставил им данные, которые могут помочь идентифицировать некоторых подозреваемых. В частности, речь идет о делах, связанных с сексуализированной эксплуатацией детей и насилием над ними.

Дуров позже заявил, что политика конфиденциальности и условия использования мессенджера Telegram «приведены к соответствию друг с другом по всему миру». По его словам, теперь Telegram может раскрыть органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает его правила.