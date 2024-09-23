Telegram может раскрыть IP-адреса и номера телефонов по запросу властей 

Telegram может раскрыть органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает его правила, в ответ на обоснованные юридические запросы. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Чтобы удержать преступников от злоупотребления поиском в Telegram, мы обновили наши Условия обслуживания и Политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру. Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть переданы соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Дурова, злоумышленники использовали поиск в мессенджере для продажи незаконных товаров. Он также добавил, что модераторы за последние несколько недель «сделали поиск намного безопаснее» и заявил, что незаконный контент больше недоступен.

«Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы», — заключил Дуров.

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В правилах Telegram с 2018 года была возможность передавать IP-адрес и номер телефона властям по решению суда, напоминает «Коммерсантъ». Этот пункт появился после того, как мессенджер привел политику конфиденциальности в соответствие с изменением европейского законодательства. Сам Дуров тогда говорил, что платформа «оставляет за собой право» передавать данные террористов, но не уточнил, воспользуется ли им руководство мессенджера.

Вечером 24 августа Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Позднее французская прокуратура заявила, что основателя Telegram задержали в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. В частности, речь шла о соучастии в распространении детского порно, незаконном обороте наркотиков, а также мошенничестве в составе организованной группы. Спустя четыре дня Дурова отпустили под залог, но оставили под судебным надзором. Ему запрещено покидать территорию Франции.

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