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Криминал

Троих подростков арестовали за смерть гея с инвалидностью

2 минуты чтения 06.10.2024

Суд в Туле арестовал троих подростков по делу об убийстве 44-летнего гея-инвалида. Группа молодых людей напала на мужчину, после чего тот оказался в больнице, где врачи зафиксировали множественные телесные повреждения и ножевое ранение, сообщило издание «Тульская пресса».

На решение суда обратил внимание телеграм-канал «7х7 — Горизонтальная Россия». По данным «Тульской прессы», двое арестованных подростков состояли на учете ПДН.

28 сентября, сообщило тульское управление Следственного комитета, несовершеннолетние ворвались в квартиру мужчины на улице Кутузова, избили его и «похитили имущество». 30 сентября пострадавший скончался в больнице. СКР завел уголовное дело о причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть по неосторожности (статья 111 УК).

Местные СМИ пишут, что мужчина познакомился в интернете с молодым человеком и пригласил к себе. Но вместо гостя в квартиру вошли пятеро подростков. Трое приняли избивать хозяина квартиры, а двое самых младших — снимать на телефоны.

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Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал в разговоре с изданием Daily Storm случившееся «бандитизмом и гопничеством» и признался, что ему «неожиданно было услышать, что инвалида избили из-за его нетрадиционной ориентации». Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина сказала журналистам, что не верит в связь убийства в Туле и принятыми репрессивными законами против ЛГБТ-людей. По ее словам, говорить о российском законодательстве как о способном «поощрять совершать преступления против тех, кто имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, нельзя».

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