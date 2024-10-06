Троих подростков арестовали за смерть гея с инвалидностью

Суд в Туле арестовал троих подростков по делу об убийстве 44-летнего гея-инвалида. Группа молодых людей напала на мужчину, после чего тот оказался в больнице, где врачи зафиксировали множественные телесные повреждения и ножевое ранение, сообщило издание «Тульская пресса».

На решение суда обратил внимание телеграм-канал «7х7 — Горизонтальная Россия». По данным «Тульской прессы», двое арестованных подростков состояли на учете ПДН.

28 сентября, сообщило тульское управление Следственного комитета, несовершеннолетние ворвались в квартиру мужчины на улице Кутузова, избили его и «похитили имущество». 30 сентября пострадавший скончался в больнице. СКР завел уголовное дело о причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть по неосторожности (статья 111 УК).

Местные СМИ пишут, что мужчина познакомился в интернете с молодым человеком и пригласил к себе. Но вместо гостя в квартиру вошли пятеро подростков. Трое приняли избивать хозяина квартиры, а двое самых младших — снимать на телефоны.

Я — гей из Дагестана Меня травили и чуть не довели до самоубийства. Но теперь я чувствую себя в безопасности, хотя и живу в России Общество 9 минут чтения

Тульское издание Myslo сообщило, что видео подростки выкладывали в закрытом телеграм-канале. По информации Myslo, нападавшие причисляли себя к националистам. Нападавших удалось опознать и задержать благодаря камере наблюдения напротив двери квартиры погибшего, сообщило издание.

Вместо свадьбы В Японии все еще запрещены гей-браки, но это не мешает влюбленным проводить традиционные свадебные фотосессии. Вот такие Общество 8 минут чтения

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал в разговоре с изданием Daily Storm случившееся «бандитизмом и гопничеством» и признался, что ему «неожиданно было услышать, что инвалида избили из-за его нетрадиционной ориентации». Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина сказала журналистам, что не верит в связь убийства в Туле и принятыми репрессивными законами против ЛГБТ-людей. По ее словам, говорить о российском законодательстве как о способном «поощрять совершать преступления против тех, кто имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, нельзя».