В Госдуме начали разработку закона о запрете «пропаганды квадроберства»

В Госдуме собираются начать рассмотрение законопроекта о запрете «пропаганды квадроберства» в СМИ, фильмах и интернете. Документ готовит заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова, сообщило издание РБК.

По словам зампредседателя комитета, в России складываются сообщества любителей квадробики, отождествляющие себя с животными, и это «не так безобидно, как кажется на первый взгляд».

Лантратова рассказала РИА «Новости» об обращениях родителей, которые рассказывали об увлечении детей, «оказавшимся не таким уж безобидным». «Некоторые подростки днями отказываются снимать маски, лают на уроках и даже кусают одноклассников, ходят в туалет в лифтах и на лестничных площадках», — сказала депутат.

Эти дети, по мнению Ландратовой, стали «жертвами пропаганды». Депутат предположила, что «сторонники движения», блогеры, популяризируя его среди молодежи, «отрабатывают зарубежные гранты». Зампредседателя комитета сказала, что собирается «вместе с экспертами» выяснить, «кто и зачем вводит моду на дегенеративное поведение».

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Со ссылкой на неназванных психологов автор будущего законопроекта заявила журналистам, что «нормой» для квадробики и подражания животным «может считаться» возраст «лет до девяти». Если квадробер старше, то такие игры являются «патологическим увлечением», сказала Лантратова. По ее мнению, наказывать родителей за подобные увлечения детей было бы неправильно.

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Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил уполномоченному по правам ребенка ввести в России для родителей детей-квадроберов наказание вплоть до уголовного, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на копию письма депутата.

В начале сентября мать восьмилетней девочки написала заявление в полицию на певицу Mia Boyka, которая во время своего концерта осудила ребенка за увлечение квадробингом.

14 сентября замглавы синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал квадробинг, квадробику и подобные «субкультуры» пропагандой «возвращения к варварству и дебрям язычества».