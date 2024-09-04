Мать девочки-квадробера написала заявление на осмеявшую ее дочь певицу

Мать восьмилетней Марьяны, которую во время своего выступления певица Mia Boyka (Мария Бойко) осудила за увлечение квадробингом, написала заявление в полицию. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По словам матери девочки, после концерта ее дочь сильно расстроилась и теперь боится выходить на улицу, «проводит последние теплые денечки дома», а также нуждается в помощи психолога.

Инцидент произошел во время выступления Boyka на дне города в Надыме. Как пишет издание Chita.ру, на сцену девочку в маске кошки и с прикрепленным хвостом вывели организаторы концерта, чтобы родители смогли забрать потерявшегося ребенка.

«Ты у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — спросила Boyka Марьяну. Когда та, ответила положительно, певица обратилась к залу с вопросом: «Кто-нибудь из вас поддерживает это?». Из зала послышались крики «нет». Все это время растерянный ребенок стоял на сцене. «Но ты же человек, малыш, ты красивая девочка, посмотри, какая. Зачем тебе быть кошкой?» — продолжила Бойко.

Это видео певица выложила в своем инстаграме, но вскоре удалила его и закрыла комментарии, вероятно, из-за потока гневных сообщений.

За девочку вступилась глава «Лиги безопасного интерента» Екатерина Мизулина. «Убогая попытка самоутвердиться за счет ребенка и хайпануть на теме квадробинга. Зачем подливать масло в огонь, когда и так много фактов драк и конфликтов с квадроберами? Когда у нас каждый день подростки нападают на нефоров или просто на сверстников, чей внешний вид или интересы не понравились?» — написала Мизулина в своем телеграм-канале. Она добавила, что «не сторонник квадробинга, просто очень обидно за девочку».

Также девочку поддержал Егор Крид. Певец опубликовал видео в тиктоке в маске кошки. «Увидел видео, на котором осуждают маленькую девочку за маску кошечки на лице... Публично смеются над ней за то, что она квадробер. Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное», — говорилось в подписи к ролику.

Сама Boyka 2 сентября в своем телеграм-канале опубликовала пост про крвадроберов, в котором говорится, что представители этой субкультуры якобы «характеризуются своим агрессивным и асоциальным поведением, направленным против общественных норм и правил».

«Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами считают бестактными и невоспитанными — то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность», — добавила 27-летняя артистка, а в комментариях ее поддержали фанаты.

На следующий день Boyka заявила, что «придумала тему», которая называется хоббистоунинг, и предложила всем лечь и притвориться камнями.

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