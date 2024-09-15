В РПЦ квадробинг назвали пропагандой язычества

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал квадробинг, квадробику и подобные «субкультуры» пропагандой «возвращения к варварству и дебрям язычества». Высокопоставленный представитель Русской православной церкви высказал свое мнение в разговоре с ТАСС.

Современные «тенденции в субкультурах» низводят человека «до уподобления животным», сказал священник. Он назвал предшественниками «нынешних квадроберов» древних людей, который «одевались в шкуры и считали себя животными». Подобные субкультуры противоречат «авраамическим религиям», которые учат «о высоком духовном достоинстве человека» и его интеллектуальном превосходстве над животными, заявил Кипшидзе.

К авраамическим религиям относят монотеистические верования, чаще всего иудаизм, христианство и ислам.

Сенатор Наталия Косихина 11 сентября предложила запретить в России субкультуру квадроберов. «Эта деятельность» травмирует психику и может привести к «очень трагическим последствиям», объяснила представитель Совета Федерации. Движение квадроберов возникло в России «в результате следования молодежи популярным негативным трендам», сказала сенатор. По ее словам, чаще всего квадроберами становятся подростки, которые ходят на четвереньках и в общественных местах, «лают подобно собакам», а иногда «бросаются на людей и кусаются».

В тот же день зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заступился за квадробинг, заявив, что запрет «очередного чудаковатого увлечения» лишь подогреет к нему интерес. Милонов сказал, что не понимает, «какую опасность несет глупое надевание разных звериных масок». Он считает, что увлечение само скоро «сойдет на нет», а чтобы отвлечь подростков от квадробинга, нужно просто переключить их внимание на что-нибудь другое.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая пообещала добиваться появления закона о запрете квадроберов, фурри и териан. Териан депутат назвала самыми опасными представителями подобных субкультур, поскольку они «уже полностью идентифицируют себя с животными».

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