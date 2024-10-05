Задержали провоенного блогера «Тринадцатого»

В городе Новопавловске Ставропольского края полицейские задержали провоенного блогера Егора Гузенко, писавшего под псевдонимом «Тринадцатый». Кадры задержания на главной площади во время празднования Дня города опубликовало издание «Блокнот Ставрополь».

Журналисты издания рассказали, что Гузенко пришел на концерт в маске. Сам «Тринадцатый» выложил у себя в телеграм-канале видео, где заявил, что при задержании его «лупили». Блогер сказал, что находится в Кировском РОВД Новопавловска и добавил: «Вот так меня встретил родной город».

Телеграм-канал Mash назвал «предварительной причиной задержания» драку с полицейскими. Со ссылкой на очевидцев авторы телеграм-канала пишут, что «военкор, будучи в маске» напугал зрителей концерта. Полицейские «попросили снять убор», но в ответ «Гузенко набросился с кулаками», утверждает Mash. За кадром приложенного к посту видео с моментом задержания слышны слова очевидцев «он напрашивался», «плясал тут перед ними».

Телеграм-канал Baza написал, что на Гузенко составили протокол по статье об употреблении наркотических веществ (6.9 КоАП).

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В сентябре 2023 года пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Гузенко находится в международном розыске по делу о хулиганстве (статья 213 УК). По версии силовиков, в 2021 году блогер на Большом проспекте Петроградской стороны выстрелил в лицо человеку из аэрозольного пистолета. С марта 2023 года местонахождение Гузенко суд считал неизвестным.

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Гузенко писал о себе, что с 2014 года участвовал в боях на Донбассе, в 2019 — в Сирии, а в 2022 году — на войне с Украиной. Пропагандистка Анастасия Кашеварова обвиняла «Тринадцатого» в том, что он не участвовал в боевых действиях, а собирал деньги «якобы для гуманитарки», отдавая силовикам за покровительство.

После взрыва Крымского моста в 2023 году «Тринадцатый» написал, что «нас предали, враги сидят в Кремле <…> кто их выбирал?» Позже он удалил сообщение. В сентябре 2024 года Гузенко выложил видео со словами «если бы десять лет назад один дедушка не обосрался бы и пошел бы, как говориться, по честному нахуй», то всей бы «этой хуйни» бы не было, и «пацанов бы столько не погибло». Потом блогер удалил видеосообщение.