В Госдуме предложили освободить почти всех таксистов от мед- и техосмотров

В Государственной думе готовится законопроект, который может освободить самозанятых таксистов от обязательных медицинского и технического осмотров. Зампредседателя думского комитета по защите конкуренции Сергей Лисовский заявил РБК, что действующие последний год жесткие требования к таксистам зачастую невыполнимы.

Лисовский выступил автором законопроекта, сказав журналистам, что документ скоро будет внесен в Думу. Инициатива согласована с руководством фракции, добавил депутат-единоросс.

Законопроект предлагает наделить самозанятых водителей правом оформлять путевой лист по своему усмотрению, пишет РБК со ссылкой на текст документа. Действующее законодательство требует, чтобы перевозчик обеспечивал оформление путевого листа каждого своего водителя до его выхода на линию, а также ежедневно организовывал техосмотр автомобиля и дважды в день — медосмотр водителя.

Авторы законопроекта предложили отменить для самозанятых требование красить автомобили в требуемые законодательством регионов цвета, поскольку сейчас эта покраска везде, кроме Москвы, выполняется полностью за счет перевозчика.

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Также документ предлагает дать возможность самозанятым оформлять страховку на машину без указания, что транспорт используется как такси. Это может снизить стоимость полиса, объяснил Лисовский. В тексте проекта есть и требование изменить систему штрафов для таксистов-самозанятых, установив вместо фиксированных сумм минимальную и максимальную границу взыскания, пишет РБК.

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Самозанятые сейчас выполняют почти 98% всех перевозок на такси в России, за исключением крупных городов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В 147 малых городах нет пунктов медосмотра, а в 286 они не работают круглосуточно, утверждают авторы документа. По их данным, стоимость медосмотра часто превышает дневную выручку таксиста. Все это делает работу самозанятых водителей невозможной, сказано в пояснительной записке.

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в конце сентября заявил, что за прошедший с момента вступления в силу закона «О такси» год с рынка ушла примерно половина легальных таксистов, а стоимость поездки выросла почти в два раза.

Директор по работе с госорганами «Яндекс Go» Антон Петраков в начале сентября говорил, что дефицит водителей подстегивает ужесточившаяся миграционная политика. В августе стало известно, что лишь четверть всех таксистов способна оформить все необходимые для работы документы.