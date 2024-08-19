СМИ: с сентября большинство таксистов в России не смогут перевозить пассажиров

Три четверти таксистов в России не смогут легально работать из-за того, что не успевают оформить нужные документы к началу осени. Лишь 25% таксистов выполнили новые требования и смогут продолжить перевозить пассажиров. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно новым правилам, к 1 сентября таксисты обязаны оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Чтобы получить этот документ, водитель должен предоставить разрешение на работу в такси. Его пока получили не все, говорит Валерий Корнеев, глава Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» (организация представляет интересы крупных таксопарков и индивидуальных водителей).

Предполагается, что новые меры повысят страховую защиту для пассажиров. К примеру, повышается сумма за причинение вреда жизни клиента: с 500 тысяч рублей до 2 миллионов. За отсутствие ОСГОП предусмотрены штрафы: 50 тысяч рублей для ИП и от 500 тысяч до миллиона для юрлиц. Перевозчик также рискует лишиться разрешения на работу в такси при несоблюдении правил.

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По данным агрегаторов, в такси работает 2,5 миллиона человек. Полтора миллиона водителей являются самозанятыми, остальные работают на таксопарки. Минтранс подсчитал, что лишь 21 тысяча самозанятых водителей получили разрешение на работу в такси — это 1,5% от общего числа. Из миллиона водителей, сотрудничающих с таксопарками, соответствующее разрешение получили 600 тысяч человек, то есть 60%. В основном это водители из Москвы.

Корнеев подробнее объясняет, что нужно сделать для того, чтобы водитель получил разрешение на работу. Например, служебный автомобиль нужно перекрасить в определенные цвета, установленные в каждом регионе. В Москве это белый цвет с желтой полосой. Также таксисты должны завести путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах. Для самозанятых водителей практически невозможно проходить эти процедуры в динамичном режиме, сетует Корнеев.

«В РФ нет инфраструктуры для того, чтобы самозанятые водители могли выполнить эти условия. По этой причине разрешение на работу получают в основном сотрудники таксопарков», — объясняет глава «Цифрового мира».

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев признал, что из-за закона о такси в России сложилась ситуация, где более миллиона таксистов оказались в серой зоне. Большая часть водителей не может легализоваться и из-за сложностей с документами, скорее всего, будет менять профессию, добавляет Корнеев. Он ожидает дефицита водителей, особенно в регионах. «Известия» уточняют что с 1 сентября 2023 года цены на такси в Москве выросли на 40%, а по регионам — на 30%.

Ранее Минтранс предлагал отложить введение новых требований до 2025 года, а таксопарки вовсе просили перенести вступление новой нормы в силу на 2028 год. Минфин и Центробанк отказались идти на уступки и установили, что новые требования должны заработать с сентября. «Цифровой мир» уже обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой передвинуть дату вступления нового требования в силу.

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